Galatasaray'ın gözdesi Lerma'dan ayrılık resti

Orta sahada Gedson ve Etebo gibi isimlerin takımdan ayrılmasının ardından arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da Jefferson Lerma ismi yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı

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Galatasaray'ın gözdesi Lerma'dan ayrılık resti
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10 Haziran 2021 10:14
Ön libero arayan Galatasaray'da Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marca gazetesinin Kolombiya versiyonu, Galatasaray'ın Valencia ile beraber, Bournemouth'la Championship'te yer almak istemeyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı.

Gazete, Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Bournemouth'a verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezon daha alt ligde oynamak istemediğini yazdı.

Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileri ile bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön liberonun, "Galatasaray ve Valencia benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum" dediği ifade edildi.

Gazeteye göre; Bournemouth oyuncunun isteğine saygı gösterip, kiralanmasına izin verecek. G.Saray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiğini dile getirildi.

Jefferson Lerma bu sezon 48 maça çıkarken 3 gol atıp 2 asistle oynadı.



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