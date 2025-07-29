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Galatasaray'ı ilk hafta bekleyen tehlike!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kalırken Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşacağı karşılaşma öncesinde hazır forveti bulunmuyor.

calendar 29 Temmuz 2025 12:03
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ı ilk hafta bekleyen tehlike!
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Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü 3 golcüsü olan Galatasaray, rakiplerini ürküten forvet hattını aynı anda kadrosunda kullanamadı.

Şubat 2024'te gelen Morata, sezonu kapatmasına neden olan sakatlığı sonrası Icardi'nin yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla lisansının askıya alınmasıyla Osimhen'in yedeği olarak mücadele etti.

MORATA AYRILMAK İSTİYOR

Kulüpte mutsuz olan İspanyol futbolcu, ısrarla takımdan ayrılmak istediğini yönetim ve teknik ekibe iletti.

GAZİANTEP FK MAÇINDA BEKLEYEN TEHLİKE

Osimhen'in takıma geç katılacak olması, Icardi'nin de riske edilmek istenmediği düşünüldüğünde; Okan Buruk'un işi sezonun ilk günlerinde iyice zorlaştı. 

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