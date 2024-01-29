Galatasaray görüşmelere başladı: Tagliafico

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sol bek transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'nun transferi için Lyon'la görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray görüşmelere başladı: Tagliafico
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 23:28
Transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda harekete geçti.

Le Parisien'de yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la görüşmelere başladığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Tagliafico'nun Lyon ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Lyon'da bu sezon 17 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery