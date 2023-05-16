Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Mauro Icardi attı.
Sarı-kırmızılı takımda Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 76 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında galibiyet alması halinde Fenerbahçe'nin maçlarını beklemeden şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu daha önce de ilan edebilir. İstanbulspor ise ligde 35 puanda kaldı.
Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1-Galatasaray (32 maç, 76 puan)
2-Fenerbahçe (31 maç, 68 puan)
3-Beşiktaş (32 maç, 68 puan)
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olan lider Galatasaray, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.
Haftaya en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu.
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ini zorunlu tek değişiklik haricinde korudu. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'nin yerine Dubois'ya görev verdi.
6 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.
Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.
BAŞKAN DURSUN ÖZBEK TRİBÜNDE
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, müsabakayı protokol tribününden izledi.
Özbek'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da protokolde yer aldı.
Ayrıca Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu da karşılaşma için stada geldi.
GALATASARAY TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray'ı 3 bine yakın taraftarı tribünden destekledi.
Karşılaşma için misafir takım taraftarlarına normal kapasitenin üstünde yer ayrıldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.
İSTANBULSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son yapılan Bitexen Giresunspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Sarı-siyahlı ekip, müsabakaya David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Onur Ergün, Muhammer Sarıkaya, Eduart Rroca, Valon Ethemi, Emeka Eze 11'i ile çıktı.
Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Alp Arda, Valmir Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Jason Lokilo, Adi Mehremic, Jetmir Topalli yer aldı.
Tekke, kırmızı kart cezalısı Simon Deli'nin yerine Mehmet Yeşil'i sahaya sürerken, sakatlığı geçen Duhan Aksu da 11'e döndü. Tekke, Giresunspor mücadelesine 11 başlayan Ali Yaşar'ı yedeğe çekti.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray, 8. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Sergio Oliveira'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş direk dibinden dışarı gitti.
RASHICA DİREĞİ GEÇEMEDİ
Galatasaray, 12. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Galatasaray'da Rashica'nın ceza sahası dışından vuruşu direkten dışarı gitti.
İKİ OYUNCU YERDE KALDI
32. dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner esnasında Eze ve Nelsson çarpıştı. İki oyuncu yerde kaldı. Uzun süre oyun durdu. Ardından oyuncuların da tedavisinin ardından oyun devam etti.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, ilk yarının uzatma anlarında penaltı kazandı.
İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahasında topa vurduktan sonra Duhan'un müdahalesine maruz kaldı. Galatasaraylı oyuncular, penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu sürdürdü.
VAR hakemi Alper Ulusoy, pozisyonu izlemesi yönünde Tugay Kaan Numanoğlu'na uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Numanoğlu, penaltı kararı verdi.
Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY ATTI VAR'DAN DÖNDÜ
Galatasaray, ilk yarının uzatma bölümünde Icardi ile bir gol daha buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasarasy Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu. Sergio Oliveira kenara geldi.
ZANIOLO, 6 DAKİKADA ATILDI
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, 69. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. Zaniolo, 75'de Mehmet Yeşil'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
MAURO ICARDI YİNE ATTI
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, 89. dakikada bir kez daha topu filelere gönderdi. Kerem'in pasıyla topla buluşan Arjantinli golcü, takımı ve kendisinin 2. golünü attı.
Galatasaray, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Oliveira'nın çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.
12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica, bekletmeden çok sert vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
45+7. dakikada Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak az farklı yandan auta çıktı. Bu pozisyonda VAR uyarısı sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
45+11. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Mauro Icardi, sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Icardi'yle paslaşarak ceza sahasına giren Torreira, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki Mertens'i gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jensen uzanarak topu kontrol etti.
73. dakikada Zaniolo'nun rakip ceza sahası önünde Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, 75. dakikada Zaniolo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içindeki Kerem'i gördü. Bu futbolcu savunma arkasına sarkan Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli futbolcu kale sahası içinde çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.
90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Muammer Sarıkaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Cem Özbay
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Onur Ergün, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 64 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 63 Lokilo), Eze (Dk. 83 Guri)
Galatasaray: Muslera, Dubois (Dk. 79 Kaan Ayhan), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira (Dk. 46 Midtsjö), Torreira, Mertens (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Rashica (Dk. 69 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Berkan Kutlu), Icardi
Goller: Dk. 45+11 (Penaltıdan) ve Dk. 89 Icardi (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 75 Zaniolo (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 41 Rroca, Dk. 45+9 Duhan Aksu, Dk. 83 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 71 Midtsjö (Galatasaray)
Galatasaray'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Mauro Icardi attı.
Sarı-kırmızılı takımda Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 76 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında galibiyet alması halinde Fenerbahçe'nin maçlarını beklemeden şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu daha önce de ilan edebilir. İstanbulspor ise ligde 35 puanda kaldı.
Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1-Galatasaray (32 maç, 76 puan)
2-Fenerbahçe (31 maç, 68 puan)
3-Beşiktaş (32 maç, 68 puan)
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olan lider Galatasaray, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.
Haftaya en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu.
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ini zorunlu tek değişiklik haricinde korudu. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'nin yerine Dubois'ya görev verdi.
6 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.
Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.
BAŞKAN DURSUN ÖZBEK TRİBÜNDE
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, müsabakayı protokol tribününden izledi.
Özbek'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da protokolde yer aldı.
Ayrıca Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu da karşılaşma için stada geldi.
GALATASARAY TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray'ı 3 bine yakın taraftarı tribünden destekledi.
Karşılaşma için misafir takım taraftarlarına normal kapasitenin üstünde yer ayrıldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.
İSTANBULSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son yapılan Bitexen Giresunspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Sarı-siyahlı ekip, müsabakaya David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Onur Ergün, Muhammer Sarıkaya, Eduart Rroca, Valon Ethemi, Emeka Eze 11'i ile çıktı.
Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Alp Arda, Valmir Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Jason Lokilo, Adi Mehremic, Jetmir Topalli yer aldı.
Tekke, kırmızı kart cezalısı Simon Deli'nin yerine Mehmet Yeşil'i sahaya sürerken, sakatlığı geçen Duhan Aksu da 11'e döndü. Tekke, Giresunspor mücadelesine 11 başlayan Ali Yaşar'ı yedeğe çekti.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray, 8. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Sergio Oliveira'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş direk dibinden dışarı gitti.
RASHICA DİREĞİ GEÇEMEDİ
Galatasaray, 12. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Galatasaray'da Rashica'nın ceza sahası dışından vuruşu direkten dışarı gitti.
İKİ OYUNCU YERDE KALDI
32. dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner esnasında Eze ve Nelsson çarpıştı. İki oyuncu yerde kaldı. Uzun süre oyun durdu. Ardından oyuncuların da tedavisinin ardından oyun devam etti.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, ilk yarının uzatma anlarında penaltı kazandı.
İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahasında topa vurduktan sonra Duhan'un müdahalesine maruz kaldı. Galatasaraylı oyuncular, penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu sürdürdü.
VAR hakemi Alper Ulusoy, pozisyonu izlemesi yönünde Tugay Kaan Numanoğlu'na uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Numanoğlu, penaltı kararı verdi.
Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi topu ağlara gönderdi.
GALATASARAY ATTI VAR'DAN DÖNDÜ
Galatasaray, ilk yarının uzatma bölümünde Icardi ile bir gol daha buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasarasy Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu. Sergio Oliveira kenara geldi.
ZANIOLO, 6 DAKİKADA ATILDI
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, 69. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. Zaniolo, 75'de Mehmet Yeşil'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
MAURO ICARDI YİNE ATTI
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, 89. dakikada bir kez daha topu filelere gönderdi. Kerem'in pasıyla topla buluşan Arjantinli golcü, takımı ve kendisinin 2. golünü attı.
Galatasaray, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Oliveira'nın çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.
12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica, bekletmeden çok sert vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
45+7. dakikada Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak az farklı yandan auta çıktı. Bu pozisyonda VAR uyarısı sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
45+11. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Mauro Icardi, sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Icardi'yle paslaşarak ceza sahasına giren Torreira, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki Mertens'i gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jensen uzanarak topu kontrol etti.
73. dakikada Zaniolo'nun rakip ceza sahası önünde Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, 75. dakikada Zaniolo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içindeki Kerem'i gördü. Bu futbolcu savunma arkasına sarkan Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli futbolcu kale sahası içinde çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.
90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Muammer Sarıkaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Cem Özbay
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Onur Ergün, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 64 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 63 Lokilo), Eze (Dk. 83 Guri)
Galatasaray: Muslera, Dubois (Dk. 79 Kaan Ayhan), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira (Dk. 46 Midtsjö), Torreira, Mertens (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Rashica (Dk. 69 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Berkan Kutlu), Icardi
Goller: Dk. 45+11 (Penaltıdan) ve Dk. 89 Icardi (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 75 Zaniolo (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 41 Rroca, Dk. 45+9 Duhan Aksu, Dk. 83 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 71 Midtsjö (Galatasaray)