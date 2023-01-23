Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye görülmemiş jest!

Galatasaray Kulübü, son haftalarda attığı ve attırdığı gollerle takımın zirveye yerleşmesinde büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'ye unutamayacağı bir jest yaptı...
SİMGE İLE ÖZDEŞLEŞTİ
Arjantinli yıldızın önceki gün Antalyaspor karşısında attığı golden sonra Nef Stadı'nın hoparlörlerinden çalınan 'Aşkın Olayım' adlı şarkı bundan böyle Icardi'ye özel olacak.
Dünyaca ünlü futbolcunun Nef Stadı'nda atacağı tüm gollerden sonra bu şarkı çalınacak. Sarı kırmızılı yönetim, şarkıcı Simge'nin yorumuyla büyük beğeni kazanan şarkının söz ve müziğinin sahibi olan Onurr'dan konuyla ilgili olarak özel izin aldı.
'AŞKIN OLAYIM'IN SÖZLERİ
"İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle Güller, güneşler dolup ellerimizde
Söylenmedi hiç
Sana layık düşler benden önce
Tutsak yüreğim
Biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep
Buralar sayende, yok şikâyet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım"
SİMGE İLE ÖZDEŞLEŞTİ
Arjantinli yıldızın önceki gün Antalyaspor karşısında attığı golden sonra Nef Stadı'nın hoparlörlerinden çalınan 'Aşkın Olayım' adlı şarkı bundan böyle Icardi'ye özel olacak.
Dünyaca ünlü futbolcunun Nef Stadı'nda atacağı tüm gollerden sonra bu şarkı çalınacak. Sarı kırmızılı yönetim, şarkıcı Simge'nin yorumuyla büyük beğeni kazanan şarkının söz ve müziğinin sahibi olan Onurr'dan konuyla ilgili olarak özel izin aldı.
'AŞKIN OLAYIM'IN SÖZLERİ
"İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle Güller, güneşler dolup ellerimizde
Söylenmedi hiç
Sana layık düşler benden önce
Tutsak yüreğim
Biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep
Buralar sayende, yok şikâyet
Gel bir sarayım
Aşkın olayım"
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ