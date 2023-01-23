Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye görülmemiş jest!

Galatasaray Kulübü, son haftalarda attığı ve attırdığı gollerle takımın zirveye yerleşmesinde büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'ye unutamayacağı bir jest yaptı...



SİMGE İLE ÖZDEŞLEŞTİ



Arjantinli yıldızın önceki gün Antalyaspor karşısında attığı golden sonra Nef Stadı'nın hoparlörlerinden çalınan 'Aşkın Olayım' adlı şarkı bundan böyle Icardi'ye özel olacak.



Dünyaca ünlü futbolcunun Nef Stadı'nda atacağı tüm gollerden sonra bu şarkı çalınacak. Sarı kırmızılı yönetim, şarkıcı Simge'nin yorumuyla büyük beğeni kazanan şarkının söz ve müziğinin sahibi olan Onurr'dan konuyla ilgili olarak özel izin aldı.



'AŞKIN OLAYIM'IN SÖZLERİ



"İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?



Bizden uzak olsun keder



Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere



Yüzün gülünce güneş doğar ya



Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda



İşte seninle bir ömür böyle Güller, güneşler dolup ellerimizde



Söylenmedi hiç



Sana layık düşler benden önce



Tutsak yüreğim



Biliyorsun sen de ince ince



Yangın yeri hep



Buralar sayende, yok şikâyet



Gel bir sarayım



Aşkın olayım"





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