Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye görülmemiş jest!

Sarı kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcuya görülmemiş bir jest yaptı. Mauro İcardi'nin iç saha maçlarında atacağı gollerden sonra statta 'Aşkın Olayım' şarkısı çalacak. Galatasaray yönetimi, şarkının söz ve müziğinin sahibi olan Onur'dan gerekli izni aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye görülmemiş jest!
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23 Ocak 2023 12:34
Galatasaray Kulübü, son haftalarda attığı ve attırdığı gollerle takımın zirveye yerleşmesinde büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'ye unutamayacağı bir jest yaptı...

SİMGE İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Arjantinli yıldızın önceki gün Antalyaspor karşısında attığı golden sonra Nef Stadı'nın hoparlörlerinden çalınan 'Aşkın Olayım' adlı şarkı bundan böyle Icardi'ye özel olacak.

Dünyaca ünlü futbolcunun Nef Stadı'nda atacağı tüm gollerden sonra bu şarkı çalınacak. Sarı kırmızılı yönetim, şarkıcı Simge'nin yorumuyla büyük beğeni kazanan şarkının söz ve müziğinin sahibi olan Onurr'dan konuyla ilgili olarak özel izin aldı.

'AŞKIN OLAYIM'IN SÖZLERİ

"İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?

Bizden uzak olsun keder

Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere

Yüzün gülünce güneş doğar ya

Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda

İşte seninle bir ömür böyle Güller, güneşler dolup ellerimizde

Söylenmedi hiç

Sana layık düşler benden önce

Tutsak yüreğim

Biliyorsun sen de ince ince

Yangın yeri hep

Buralar sayende, yok şikâyet

Gel bir sarayım

Aşkın olayım"

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