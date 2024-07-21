Galatasaray'da Yunus Akgün'e izin çıkmadı

Galatasaray'da milli oyuncu Yunus Akgün'ün geleceği hakkındaki kararı teknik direktör Okan Buruk verdi. Yunus'a izin çıkmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Yunus Akgün'e izin çıkmadı
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21 Temmuz 2024 11:18
Galatasaray'da milli oyuncu Yunus Akgün'ün geleceği hakkındaki kararı teknik direktör Okan Buruk verdi.

Geçen sezonu Leicester City'de geçiren Yunus Akgün'e bu kez Verona talip olmuştu. İtalyan ekibinin yakından ilgilendiği genç oyuncu için Okan Buruk'tan onay çıkmadı.

Tecrübeli hoca, bu sezon şans vermeyi planladığı Yunus'u ayrılığına izin vermedi. Buruk'un, geçen yıl da kalmasını istediği Yunus ayrılmıştı.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Leicester City'de geçen sezon 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.


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