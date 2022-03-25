Galatasaray'da mali genel kurul toplanıyor

Galatasaray Spor Kulübü'nde, yıllık olağan mali genel kurul toplantısı 26 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleşecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da mali genel kurul toplanıyor
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25 Mart 2022 09:19
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı 26 Mart Cumartesi günügerçekleştirilecek.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Burak Elmas yönetiminin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

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