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Galatasaray'da hedef belli: 8 günde 2 kupa

Üst üste alınan galibiyetlerle 5. yıldızın ışıklarını yakan Galatasaray, bir haftada oynayacağı üç maçlık periyotta çifte zafer yaşamayı hedefliyor.

calendar 07 Mayıs 2025 10:00 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 10:06
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da hedef belli: 8 günde 2 kupa
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LIigde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde farkı 8 puan yapan Galatasaray, yeni hedefini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile iki kritik maça çıkacak.

İlk randevu cumartesi ligde oynanacak. Fenerbahçe'nin cuma günü Başakşehir deplasmanında olası bir puan kaybında Cimbom, 1 gün sonra Trabzon'da şampiyonluk turu atabilir.

EN GEÇ 18 MAYIS'TA ŞAMPİYON

Fenerbahçe'nin kazanması halinde arkasına bakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, krtik Trabzon deplasmanından 1 puanla dönse bile 18 Mayıs'taki Kayseri maçında yine ipi göğüsleyecek.

SEKİZ GÜNDE İKİ KUPA

Galatasaray, 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak kupa finalinde ise Trabzon'u yenmesi halinde 8 günde 2 kupayı müzesine koyacak. 

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