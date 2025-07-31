Galatasaray'da Frankowski, Rennes yolunda!

Galatasaray'da kadro planlaması doğrultusunda ayrılıklar da gündeme gelmeye başladı.



L'eqiuipe'nin haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin kiralanması için sona yaklaştı.



Taraflar, 30 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için son detayları görüşüyor.



SATIN ALMA OPSİYONU

Frankowski'nin transferinde sürpriz bir pürüz çıkmazsa, Polonyalı futbolcu önümüzdeki sezon Rennes forması giyecek. Satın alma opsiyonunun 5.5 ile 6 milyon euro arasında olacağı ifade edildi.Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Frankowski'yi 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik performans sergiledi.