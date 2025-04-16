Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Dünyada savaşan ülkeler bile diplomatik ilişkilerini koparmaz. 1962 Küba füze krizinde ABD ve SSCB, nükleer savaşın eşiğine geldiği dakikalarda bile konuşuyorlardı, sonunda çözdüler. Galatasaray, diplomasi açısından bu ülkenin göz bebeği, göz nurudur. Tahmin ediyorum belirlenen bir yöntem var, eleştirmiyorum ama TFF'nin Galatasaray'a karşı olan tavrı, savaşan iki tarafın arasındaki diplomasi yollarını bile tıkamış durumda. Umarım sezon sonunda başkanımız, çizdiği stratejin gerekçelerini bize söyler. Şu ana kadar götürdükleri yol, doğru bir yol ama bunun bende yönelik bir hırs var. O yüzden başkanımızdan başardık ama başka şeyler de yaptık demesini bekliyorum."

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Son dönemde moda, işte 'rahatlasın' sözü. O rahatlasın, bu rahatlasın, şampiyon olsun ki ülke bu gerginlikten kurtulsun ideolojisi var. 2. Dünya Savaşı öncesi Hitler iktidarı önce Avusturya'yı işgal etti, İngiltere ve Fransa 'aman Hitler'i kızdırmayalım, dünya rahatlasın' deyip yol verdi. Hitler daha sonra Çekoslovakya'yı işgal etti, 'Tamam burada da bir şey yok, rahatlasın, üzmeyelim Hitler'i' dediler, iki ülkeyi feda ettiler. Sonunda Polonya'yı işgal edince dayanamayıp İngiltere ve Fransa savaşa girdi. Bizim Hitlerler'i rahatlatacak, Hitlerler'e yol verecek herhangi bir tavrımız yok. Onları kendi yollarında bırakıyoruz. Kimseyi rahatlatmak zorunda değildir Galatasaray."

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Galatasaray'ın gelecek başkanları çok şanslı. Fatih Terim yaşatmak derdinde olanlar, bir tane bile Fatih Terim çıkaramazken biz Okan hocayı oraya getiriyoruz. Başka pırlantalar da geliyor. Arda Turan var, Selçuk İnan var."



İLKİN AYDIN

"SALONA ADI VERİLSİN"



Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Cihat Levent: "İlkin Aydın, Galatasaraylıdır. Diğer kulüplerin yıldız oyuncularını nasıl idolleştirdiğini biliyorum. İlkin de Galatasaray'da bunu hak ediyor. Voleybol salonuna İlkin'in adının verilmesini teklif ediyorum. Bir sporcu yaşarken ödüllendirilirse onun gelecek nesillere aktaracakları farklı olacaktır."





İbrahim Hatipoğlu: "Sportif AŞ'nin genel yönetim giderlerinde; toplamda 200 milyon olan giderlerimiz, bu dönem 270 milyon TL'ye ulaştı. Buradaki en önemli giderleri, personel ve danışmanlık giderleri."İbrahim Hatipoğlu: "Sportif AŞ'nin pazarlama giderleri tablosunda; geçen yıl 500 milyon TL civarında olan giderler, bu dönem 492 milyon TL olmuştur."İbrahim Hatipoğlu: "Öyle bir tablo anlattı ki Ertay Bey, bu takım sanki perişan halde. 7.7 milyar hasılat elde etmiş, bu sıradanmış gibi. Galatasaray Sportif AŞ'yi nereden görmek isterseniz, rakamlar istediğiniz değişiklikleri yaparak kötü ve ümitsizlik vaad eden bir tablo sunabilirsiniz. Galatasaray Sportif AŞ, 9 aylık bilançolarında SPK'ya tabi tüm şirketlerin uyguladığı muhasebe kurallarını uygulayarak bir tablo hazırlamıştır ve 670 milyon kar açıklamıştır. Bunun tartışılacak, manipüle edilecek tarafı yoktur."İbrahim Hatipoğlu: "Galatasaray Sportif AŞ'nin konsolide tablosunda, sadece finansman gelirleri kısmında görülen 366 milyon TL, sportifle kulüp arasındaki borç ilişkisine bağlı değişebilecek bir rakamdır. Böyle borç olmazsa, böyle gelir de elde edemezsiniz. 366 milyon lirayı tablodan çıkarabilirsiniz ama diğer tüm rakamlar, faaliyetlerden elde edilmiş doğru rakamlardır. Bağımsız denetimden geçen, SPK'ya tabi bir kulüptür. Kulübümüz 677 milyon lira kar elde etmiştir. Şunu bunu çıkaralım demenin alemi yok. Galatasaray Sportif AŞ'nin en önemli oyuncu gelirleridir. Satışların maliyeti kısmında oyuncu satışınız yok, kiralama gelirleriniz yok. Bu muhasebe kurallarının hazırlandığı şirketlerin genel yapısı itibarıyla esas faaliyetimiz oyuncu satışlarından elde edilen gelirler, tablonun alt kısmında yer alıyor. Kabahatimiz değil bu, kural böyle. Alırken zarar ediyorsunuz, 2 liraya aldığınızı 1.5'a satıyor derseniz haksızlık yaparsınız. Günün sonunda Galatasaray Sportif AŞ kar elde edilmiştir. Takımımız şampiyonluğa gidiyor. Öyle bir şey söylediniz ki, keşke gitmesek şampiyonluğa. O kadar umutsuzluk oluştu burada. Galatasaray, Avrupa'da başarılı olmak için kurulmuş bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek, hepimiz için önemli. Sadece parasal olarak değil, bu camianın tamamının beklentisi Avrupa'da başarı."İbrahim Hatipoğlu: "Bu tabloda eleştirilecek tek konu; geçen yıl 1.4 milyar olarak elde ettiğimiz Şampiyonlar Ligi gelirimiz, bu sene katılamadığımız için yarı yarıya düşürmemiz. Bu eleştiri sonuna kadar haklı."İbrahim Hatipoğlu: "Avrupa'daki kulüpleri inceleyin. Hangisi 9 ayda böyle bir hasılata ulaşmış. Bu mağazacılık gelirini, stadyum gelirlerini kaç kulüp elde ediyor. Yiğidi öldürün ama hakkını yemeyin."Dursun Özbek: "Ortada bir vaka var. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ'ye 5 milyar civarında borçlu. Bu bizim borcumuz. Bu borcun nereden geldiğini, bu seviyeye çıktığını analiz edebiliriz. Buraya çıkan konuşmacılar, sanki bu borçtan ve borcun oluşundan hiç haberleri yokmuş, hiç dahilleri yokmuş gibi '5 milyar borcumuz var, nasıl ödeyeceğiz, nereden geldi' gibi konuşuyorlar, ki bunlar zamanında yöneticilik yapmış arkadaşlar. Bunun nereden kaynaklandığını dört dörtlük bilen arkadaşlar."Dursun Özbek: "Burada pesimist bir tablo çiziyor arkadaşlar, hiç öyle değil. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak hak etmiyoruz. Herkesin imrendiği bir kulüp haline gelmişiz. A'dan Z'ye herkes... Dün yine Galatasaray için bir kamu kurumunu ziyaret ettim. Onlarla bazı problemlerimiz hakkında konuştum. Beni tebrik etti. 'Tüm kulüpleri inceliyoruz, en muteber kulüp Galatasaray Spor Kulübü' dedi."Dursun Özbek: "Biz bu haldeyken, kamuya açık yayında niye yapıyor yani, niye yapıyoruz? Bir amaç uğruna yapılırsa kabul. Galatasaray Spor Kulübü'nün, Galatasaray Sportif AŞ'ye olan borcundan nasıl kurtulacağı bir projemiz, geçen Divan'da açıkladım. Bu geliştirdiğimiz projeler, bu borcunun üstesinden gelecek projeler. Riva'yı, Florya'yı satacağız, buradan alacağımız parayı ödeyeceğiz gibi bir dünya yok."Dursun Özbek: "Bu yakıştırmayı ancak didikleyip didikleyip tenkit edecek husus bulamadığınız zaman hayaller üretmek zorunda kalırsınız. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak yaptığımız Kemerburgaz'daki birinci fazı, uzun süreliğine Galatasaray Sportif AŞ'ye kiraladık. Şimdi aynı şekilde bizim bu projemiz devam ediyor, altyapı tesislerine gidiyoruz. Bu yaptığımız Galatasaray'ın mülkiyetinde olan Kemerburgaz'daki faaliyetlerimiz, aslında büyük hissedarı olduğumuz Galatasaray Sportif AŞ'nin yaptığı olaylar için kullanılan mekanlar. Altyapı tesisini de uzun vadeli kiralama suretiyle, Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye olan borcunun büyük bir kısmını ödemiş olacağız. Daha bunun gibi projeler üretmemiz lazım. Statik durursak hiçbir şey yapmazsak akşama kadar ağlarız. Ben ve arkadaşlarım sizin kadar endişe duyuyoruz. Böyle bir borç olmaması lazım. Burada konuşan arkadaşların, bu işi nasıl olduğunu en iyi bilen arkadaşlar olması lazım. Bu borç, bu yönetime fatura edilecek bir borç değil. Geçmişten beri gelen, biriken bir borç. Mete Başol kardeşim bunu net açıkladı, 'Galatasaray Spor Kulübü derneği bünyesinde amatör spor faaliyetleri götürüyoruz, buradan para kazanmak mümkün değil' dedi, doğru. Amatör sporlarda faaliyetlerimize ara mı verelim? Hayır! Benim ve arkadaşlarımın bir iddiası var, biz üstüne koya koya geliyoruz. Görmek isteyen bunu görebilir. Bu net, sarih ve böyle bir durumdur. Rakamsal boyutuyla açıklama yapmak istemiyorum, sakıncası var. Genel kurulda daha detaylı konuşacağım. Buradan konuşan arkadaşlar, ne yaptığımızı ve ettiğimizi görüyorlar. Görüyorlar! Almış oldukları eğitim, bu konuda son derece yeterli."Dursun Özbek: "Lütfen, almış olduğunuz eğitim çerçevesinde bakın. Özellikle herkesin gıpta ile baktığı kulübümüze bu kabil tabloları yakıştırmayın. Elbette ki tenkit edilecek hususlarımız vardır. Bunları deforme ederek anlatmak doğru değil. 'Mayıstan sonra kimsenin fikri yokmuş' deniyor, ben neler anlatıyor. Orta vadedeki projelerimiz hakkında neler söylüyorum. Duymadınız mı, ben mi eksik anlattım!"(Hayri Kozak'ın sözlerine müdahale etmesi ve ardından yaşanan polemik) Dursun Özbek: "Bazı futbol kulüplerinin genel kurullarını hatırlıyorum. Üzülüyorum. Üzülüyorum. Yoruluyorum."Dursun Özbek: "Florya'dan geriye para kalacak mı deniyor. Yahu şimdi, şöyle bir proje yaptık. Dedik ki, Florya'dan gelen hasılatın... Florya denince çok farklı bir boyutu sizlerin önüne getirerek farklı bir amaca hizmet ediyorlar. Florya bir projedir. Bu projenin esası nedir? Bu proje, 21 dönüm tapusu Galatasaray'a ait bir arsamız vardı, 45 dönüm de Milli Emlak'tan kiralanan, 66 dönüm içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. 2017'den itibaren ne oldu? O dönem başkanlığını yönetim kuruluyla birlikte Florya'nın ekonomik değerine değer katacak bir çalışma yaptık. Eskiden farklı boyutta olan Florya arsamız, imar planı değişince başka bir boyuta geldi. 20 dönüm üstüne 40 dönümü de aldık, bir proje. Dolayısıyla bizim bu kabil faaliyet dışı projelerden yapacağımız gelirler konusunda bu projeleri sonuçlandırmamızın gereği var. Kemerburgaz'da yapacağımız altyapı tesisleri, futbol sahaları... Yandaki bazı arsaları da katmak, bazı projeleri realize etmek şartıyla Galatasaray derneğinin sportife olan borç yükünü ödemeyi planlıyorum. Bunu defalarca anlattım. Bundan endişe duyan arkadaşlar, ne zaman isterlerse gelsinler, tek tek anlatayım. Bir şartla anlatacağım. Bir daha kürsüden bu şekilde yanıltıcı konuşma yapmama şartıyla anlatacağım. Hangi ortamda konuşursam konuşayım, bu yaptığımız yarattığımız projeler, 60 dönümde hemen stadın dibinde spor salonlarını yapmaya çalışıyorum. Yüzmeyi buraya getirmeye çalışıyorum. Çıkıyor birisi diyor ki mayıstan sonra bizim hedefimiz ne!"Dursun Özbek: "Bir fon kurma fikrini biz getirdik. Projelerle ilgili fon kuracağız, buradan gelen paraların amatör sporlarda ve vadesi geçmiş borçlar için kullanılması yönünde yetki aldık. Size anlatırken, meslekleri itibarıyla bazı rakamlar üstünde deformasyon yapmak kolay. Onların deformasyonu sizin anında anlamanız kolay değil. 'Florya'yı sattık, para geldi, borç 500 milyon euro, para bitti Florya'nın parası oraya gitti, fona para kaldı mı', bakın arkadaşlar, Galatasaray Spor Kulübü derneği ve Sportif AŞ'yi konsolide düşününce durum şudur, biz faiz kanamasını durdurursak, sizlere devamlı anlatıyorum Bankalar Birliği konsorsiyumundan çıkalım dediğim olayı realize ettiğimiz gün, Galatasaray'ın ürettiği fon, parasal miktar faaliyetlerini hiç kimseye muhtaç olmadan ne derneğin parasına ne sportifin parasına kimsenin ihtiyacı olmadan yürütebilecek durumda. Bu kulübü biraz yönetmiş insanlar bunu çok rahat görür."Dursun Özbek: "Defalarca anlattım, Bankalar Birliği'nden çıkacağım, tüm gayretimle uğraşıyorum. Niyetimiz belli. Sermaye artışı yaptık. Sermaye artışında yatırımcıdan yaklaşık 1.7 milyar geldi. 1.550 milyar lirasıyla borcumuzu kapattık. Bunu gören kişiler, bana dönüp şunu sormasınlar, Florya'dan para kazanacaksın falan demesinler, belli. Bankalar Birliği'ne ödediğim faiz kanamasını durdurduğum gün, bugünkü ürettiğimiz fon Galatasaray Spor Kulübü'nü yönetmek için son derece yeterli. 1.5 milyar lira faiz ödemekten çıktığım gün, Galatasaray'ın sorunu kalmaz. Yeter ki sponsorluk faaliyetlerini ve sportif başarıları ihmal etmesinler. Bu gelirlerin temelinde o yatıyor. Tribünlerimiz doluyorsa, sponsorlar geliyorsa başarılı olduğumuz için...."Dursun Özbek: "Şampiyonluk önemli değilmiş, mali başarı önemli değilmiş. Biz ne için varız! İbrahim Hatipoğlu Bey de belirtti, ben de aynı hissiyatı aldım. Bugün itibarıyla açık bir kanalda 'şampiyon olmasak da olur, şampiyon oluyoruz ne var' gibi insanı bu duyguya sevk edecek konuşmalar yapılıyor. Takdirlerinize bırakıyorum."Dursun Özbek: "Dinledim ve şu kanaate vardım. Demek ki biz burada ne kadar anlatırsak anlatalım, bazı arkadaşlar bunlardan nasiplenmiyor. Onların başka bir iddiası ve amacı olduğu noktasında endişeye düşüyorum. Biz sizin bize emanet ettiğiniz değerleri korumaya, önümüzdeki yıllara taşımaya çalışıyoruz. İftihar edeceğimiz husus, bu değerlere sahip olarak önümüzdeki dönemde gelecek arkadaşlara aldığımızın bir tık ötesinde bırakma şansını Allah bize versin."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ayhan Yeğinsu: "Son dönem yapılan transferlerden Nelsson'u gönderdiniz, Sayın Hatipoğlu 'Para kazandık' dedi, kaç para kazandınız, yerine aldığınız adama kaç para verdiniz? Jelert ve Sallai kim, kim veriyor bu kadar paraları, nasıl veriyorsunuz? Bizim mali konulardaki en büyük sıkıntımız futboldaki maalesef yanlış transferlerimiz. Bu nedenle bugünkü tablo ortaya çıktı. Bundan sonra da eğer bu konuda ciddi bir girişim yapılmadığı takdirde, 3-5-15 Florya olsa bu borçlar kapanmaz. Bu sadece bu yönetimin sorunu değildir ama bu yönetimin de ciddi katkısı olmuştur yanlış transferlerde."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Galatasaray'ın bir 'Jeanne d'Arc'ı var, İlkin Aydın. Sadece sporculuğu açısından söylemiyorum; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Galatasaray'ın önemli bir simgesi haline geldi. Buradan kendisine sevgilerimi sunuyorum. Yaşa, varol İlkin Aydın."Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: "Lütfen kuvvetli bir alkış."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Okan Buruk'un bu sezon ikide iki yapması gerekiyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanına gideceğini herkes biliyordu, kura o şekilde çekilecekti. Okan Buruk da en kolay deplasman maçları, Kadıköy maçları olduğunu biliyordu."