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Galatasaray'da 32 milyon euro'luk operasyon!

Galatasaray, bonservislerine toplamda 32 milyon euro ödenen dört futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda; Przemyslaw Frankowski, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Elias Jelert ile yollar ayrılacak.

calendar 18 Temmuz 2025 09:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 32 milyon euro'luk operasyon!
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Transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray, bazı yabancı oyuncularla da yollarını ayıracak.

AYRILIK KARARI

Sarı-kırmızılılarda; Przemyslaw Frankowski, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Elias Jelert gözden çıkartıldı. Galatasaray, bu dört futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.

MENAJERLERİNE İLETİLDİ

Ayrılık kararını oyuncuların menajerlerine bildiren Galatasaray, temmuz ayı sonuna dek söz konusu futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.

32 MİLYON EURO ÖDENDİ


Galatasaray; Frankowski (8), Nelsson (7), Cuesta (8) ve Jelert'e (9) toplamda 32 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

MORATA VE ZANIOLO

Galatasaray'da bu isimler dışında yabancı futbolcular arasında Alvaro Morata ve Nicolo Zaniolo ile de yollar ayrılabilir. Victor Osimhen'in durumuna göre Alvaro Morata'nın geleceğine karar verilecek. Zaniolo için ise gelecek teklifler ve yabancı kontenjanı etkili olacak.

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