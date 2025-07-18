Galatasaray'da 32 milyon euro'luk operasyon!

Transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray, bazı yabancı oyuncularla da yollarını ayıracak.
AYRILIK KARARI
Sarı-kırmızılılarda; Przemyslaw Frankowski, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Elias Jelert gözden çıkartıldı. Galatasaray, bu dört futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.
MENAJERLERİNE İLETİLDİ
Ayrılık kararını oyuncuların menajerlerine bildiren Galatasaray, temmuz ayı sonuna dek söz konusu futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.
32 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray; Frankowski (8), Nelsson (7), Cuesta (8) ve Jelert'e (9) toplamda 32 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
MORATA VE ZANIOLO
Galatasaray'da bu isimler dışında yabancı futbolcular arasında Alvaro Morata ve Nicolo Zaniolo ile de yollar ayrılabilir. Victor Osimhen'in durumuna göre Alvaro Morata'nın geleceğine karar verilecek. Zaniolo için ise gelecek teklifler ve yabancı kontenjanı etkili olacak.
AYRILIK KARARI
Sarı-kırmızılılarda; Przemyslaw Frankowski, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Elias Jelert gözden çıkartıldı. Galatasaray, bu dört futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.
MENAJERLERİNE İLETİLDİ
Ayrılık kararını oyuncuların menajerlerine bildiren Galatasaray, temmuz ayı sonuna dek söz konusu futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.
32 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray; Frankowski (8), Nelsson (7), Cuesta (8) ve Jelert'e (9) toplamda 32 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
MORATA VE ZANIOLO
Galatasaray'da bu isimler dışında yabancı futbolcular arasında Alvaro Morata ve Nicolo Zaniolo ile de yollar ayrılabilir. Victor Osimhen'in durumuna göre Alvaro Morata'nın geleceğine karar verilecek. Zaniolo için ise gelecek teklifler ve yabancı kontenjanı etkili olacak.