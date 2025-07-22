22 Temmuz
RFS-Malmö FF
1-4
22 Temmuz
Hamrun Spartans-Dynamo Kiev
0-3
22 Temmuz
Viktoria Plzen-Servette
0-1
22 Temmuz
Lech Poznan-Breidablik
5-1DA
22 Temmuz
Rangers-Panathinaikos
0-0DA
22 Temmuz
Ballkani-Floriana
3-2DA
21 Temmuz
Torpedo Moscow-CSKA Moskova
0-0IPT

Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Galatasaray Kulübü, "Bankalar Birliği yapılandırmasından" çıktığını duyurdu.

calendar 22 Temmuz 2025 18:49 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 20:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm yapılandırılmış kredi borçlarını kapatarak süreci resmen sonlandırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış ve 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DURSUN ÖZBEK: "BU SADECE FİNANSAL BİR KARAR DEĞİL"


Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndan çıkmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında "2022 yılında göreve gelirken, Galatasarayımızı mali bağımsızlığına kavuşturacağımızın sözünü verdik. Bugün arkadaşlarımla birlikte bu sözü yerine getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Galatasaray, Bankalar Birliği Yapılandırması Anlaşması kapsamında kullanmış olduğu krediler ve bu kredilere ait faizleri ödeyerek söz konusu anlaşmadan çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Tarihi bir adım attıklarını kaydeden Özbek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu, sadece finansal bir karar değil kulübümüzün geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin simgesidir. Bu süreçte bize gösterdikleri destek ve anlayış için konsorsiyum bankaları Ziraat Bankası, Denizbank'a ve çalışanlarına teşekkür ederim. Bu tarihi adımı atarken yanımda yer alan yönetim kurulu arkadaşlarıma, emeği geçen profesyonel ekibimize ve en zor günlerde bile desteğini esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray, birlik, beraberlik ve sevgi bağlarını sonsuza kadar koruyacak; başkalarının kuramadığı hayalleri gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu her zaman yaşayacaktır."

 
 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.