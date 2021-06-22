Galatasaray, Babel ile yola devam edecek

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tecrübesine olan inancıyla Ryan Babel'in 1 sezon daha takımda kalmasını istiyor.

Haber; Fanatik
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Galatasaray, Babel ile yola devam edecek
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22 Haziran 2021 12:39
Galatasaray 'da Fatih Terim'in Florya'ya geri döndüğü ilk idmanda uzun süre sohbet ettiği tek futbolcu Ryan Babel oldu.

Terim, Hollandalı yıldızın tecrübesine çok güveniyor. Kulüple 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun, sezonu Sarı-Kırmızılı kulüpte tamamlayacağı ifade ediliyor.

Babel geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde de takımın kilit isimlerinden biri olmuştu


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