Galatasaray, Babel ile yola devam edecek

Galatasaray 'da Fatih Terim'in Florya'ya geri döndüğü ilk idmanda uzun süre sohbet ettiği tek futbolcu Ryan Babel oldu.



Terim, Hollandalı yıldızın tecrübesine çok güveniyor. Kulüple 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun, sezonu Sarı-Kırmızılı kulüpte tamamlayacağı ifade ediliyor.



Babel geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde de takımın kilit isimlerinden biri olmuştu



