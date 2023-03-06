Galatasaray'a yeni nesil aslan: Dany Nounkeu Jr.

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir kare vardı…Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Dany Nounkeu'nun kendisiyle aynı ismi taşıyan ve sarı-kırmızılıların altyapısında oynayan oğlu da top toplayıcı olarak sahadaydı.Maç sonu Zaniolo'dan formasını isteyen Dany, İtalyan oyuncu ile arasında geçen diyaloğu ise teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit ile paylaştı. İkili, daha sonra maçın analizini yaptı.