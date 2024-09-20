Galatasaray'a olay suçlama: 'Tapuları vermiyorlar!'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Mecidiyeköy projesiyle ilgili açıklamalarına, Doğru Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru'dan yanıt geldi.
Özbek'in asılsız iddialarda bulunduğunu savunan Doğru, haklı olduklarını mahkemede kanıtlayacaklarını ifade etti. Doğru şu ifadeleri kullandı:
'TAMAMEN ASILSIZDIR'
Mecidiyeköy projesini yapan firma olarak cevap hakkı doğmuştur. Dursun başkanın söylemiş oldukları tamamen asılsızdır. Bunların tamamı elimizde belgeli ve tutanaklıdır. Şu an Galatasaray ile hukuki süreç başlamış olup, bu asılsız iddiaları hukuk karşısında çürüteceğiz.
Projede 136 dairenin satışı G.Saray tarafından yapılmış olup tapuları kat sahiplerine verilmemiştir. Verilmemesinin sebebi tüm daireler üzerinde G.Saray'ın bankalara ve piyasaya olan borçlarından dolayı 23 Milyar TL haciz ve ipoteğin olmasıdır.
'BİLİNMEYENLERİ ANLATMAK İSTERİM'
GS Leo Residance silahlı eylem hakkında da bilinmeyenleri anlatmak isterim. Projeyi 1 ay önce Acıbadem grubu devir aldı. G.Saray'ın güvenilir bir tarafı kalmadığı için Acıbadem grubu projeyi yönetir oldu.
Acıbadem Maslak'ta taşeronlarımızla yeni proje yönetim ekibini tanıştırdık. Fakat G.Saray ve Acıbadem ekibinin büyük oyununu sonradan fark ettik. Ana firma olarak bizimle irtibatı keserek direkt alt taşeronlarımızla görüşmeye başladılar.
Projede 6 ay boyunca ödemeleri gereken parayı ödemedikleri için türlü bahaneler uydurdular. 600 milyon TL'lik projede 27 milyon ödeme yapmış bir kulüp G.Saray. Bu ekonomik koşullarda herkesi mağdur ederek çalışanları kışkırtma yöntemi ile işi manipüle etmeyi tercih etti.
Bizlere ödeme yapmayan kulüp taşeronlara para vaatlerinde bulunup baskı uygulamaya başladı. Bu vaatleri 1 ay dinleyip muhatap bulamayan taşeron bu silahlı eylemi gerçekleştirdi ama kimseye zarar vermedi. Kendine zarar vermek istedi ama kolluk kuvvetleri engelledi.
Bu eylem haber olmadı. Olay Dursun başkanı ve yönetimi olumsuz etkilememesi için silahlı eylem yapan serbest bırakıldı, medyaya yansımaması için şikayetçi dahi olunmadı. Burada sanki G.Saray mağdur gibi bir hava oluşturuluyor ama asıl mağdur biz ve bizim emekçilerimiz, taşeronlarımız.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Başkan Dursun Özbek önceki gün gerçekleşen divan kurulu toplantısında, GS Leo Residance'de silahlı bir eylem yaşandığını açıklamıştı. İnşaatta meydana gelen gecikmenin çalıştıkları şirketten kaynaklandığını ileri süren Özbek, "Bugüne kadar inşaatın uzamasının sebebi, çalıştığımız şirketin, yaptığımız anlaşmasının koşullarına uymaması ve bu konuda bize zorluk çıkarmasından dolayı kaynaklanıyor. Hatta geçenlerde silah çekilmesine giden tatsız bir olay yaşadık" ifadelerini kullanırken, eylemin detaylarına değinmemişti.
Özbek'in asılsız iddialarda bulunduğunu savunan Doğru, haklı olduklarını mahkemede kanıtlayacaklarını ifade etti. Doğru şu ifadeleri kullandı:
'TAMAMEN ASILSIZDIR'
Mecidiyeköy projesini yapan firma olarak cevap hakkı doğmuştur. Dursun başkanın söylemiş oldukları tamamen asılsızdır. Bunların tamamı elimizde belgeli ve tutanaklıdır. Şu an Galatasaray ile hukuki süreç başlamış olup, bu asılsız iddiaları hukuk karşısında çürüteceğiz.
Projede 136 dairenin satışı G.Saray tarafından yapılmış olup tapuları kat sahiplerine verilmemiştir. Verilmemesinin sebebi tüm daireler üzerinde G.Saray'ın bankalara ve piyasaya olan borçlarından dolayı 23 Milyar TL haciz ve ipoteğin olmasıdır.
'BİLİNMEYENLERİ ANLATMAK İSTERİM'
GS Leo Residance silahlı eylem hakkında da bilinmeyenleri anlatmak isterim. Projeyi 1 ay önce Acıbadem grubu devir aldı. G.Saray'ın güvenilir bir tarafı kalmadığı için Acıbadem grubu projeyi yönetir oldu.
Acıbadem Maslak'ta taşeronlarımızla yeni proje yönetim ekibini tanıştırdık. Fakat G.Saray ve Acıbadem ekibinin büyük oyununu sonradan fark ettik. Ana firma olarak bizimle irtibatı keserek direkt alt taşeronlarımızla görüşmeye başladılar.
Projede 6 ay boyunca ödemeleri gereken parayı ödemedikleri için türlü bahaneler uydurdular. 600 milyon TL'lik projede 27 milyon ödeme yapmış bir kulüp G.Saray. Bu ekonomik koşullarda herkesi mağdur ederek çalışanları kışkırtma yöntemi ile işi manipüle etmeyi tercih etti.
Bizlere ödeme yapmayan kulüp taşeronlara para vaatlerinde bulunup baskı uygulamaya başladı. Bu vaatleri 1 ay dinleyip muhatap bulamayan taşeron bu silahlı eylemi gerçekleştirdi ama kimseye zarar vermedi. Kendine zarar vermek istedi ama kolluk kuvvetleri engelledi.
Bu eylem haber olmadı. Olay Dursun başkanı ve yönetimi olumsuz etkilememesi için silahlı eylem yapan serbest bırakıldı, medyaya yansımaması için şikayetçi dahi olunmadı. Burada sanki G.Saray mağdur gibi bir hava oluşturuluyor ama asıl mağdur biz ve bizim emekçilerimiz, taşeronlarımız.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Başkan Dursun Özbek önceki gün gerçekleşen divan kurulu toplantısında, GS Leo Residance'de silahlı bir eylem yaşandığını açıklamıştı. İnşaatta meydana gelen gecikmenin çalıştıkları şirketten kaynaklandığını ileri süren Özbek, "Bugüne kadar inşaatın uzamasının sebebi, çalıştığımız şirketin, yaptığımız anlaşmasının koşullarına uymaması ve bu konuda bize zorluk çıkarmasından dolayı kaynaklanıyor. Hatta geçenlerde silah çekilmesine giden tatsız bir olay yaşadık" ifadelerini kullanırken, eylemin detaylarına değinmemişti.