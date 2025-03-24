UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Stade de France'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ve penaltılarla tur atlayan Fransa oldu.



İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, 52. dakikada Michael Olise ve 80. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle maçı uzatmalara taşıdı.



30 dakikalık uzatmanın ardından maç penaltılara taşındı.



Fransa, 7 penaltıda 5 isabet sağladı. Kounde ve Hernandez penaltı atışlarından faydalanamadı.



Hırvatistan ise 7 penaltıda 3 kez kaçırınca büyük avantajına karşın elendi.



Bu maçta 6, ilk maçta 8 kurtarış yapan Livakovic performansıyla takdir topladı.



Fransa, bu sonuçla birlikte yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.



