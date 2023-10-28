29 Ekim

Francesco Farioli, Ligue 1'de fırtına gibi

Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran ve ardından Nice'nin başına geçen Francesco Farioli, Fransa Ligue 1'de fırtına gibi esiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Francesco Farioli, Ligue 1'de fırtına gibi
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28 Ekim 2023 13:10
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Nice, deplasmanda Clermont deplasmanında konuk oldu. Gabriel Montpied Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nice ikinci yarıda bulduğu tek golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Süper Lig'de daha önce 2020-21 sezonunda Karagümrük'ü ardından 2021-22 sezonunda Alanyaspor'un hocası olan Francesco Farioli'nin takımı Nice aldığı bu galibiyetle beraber maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

5 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR

Nice arka arkaya 5 maçlık gol yememe serisi yakaladı. Hiçbir maçta geriye düşmeyen Farioli'nin ekibi kalesinde sadece 4 gol gördü.

Aldığı galibiyetle puanını 22'ye yükselten Nice maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligin namağlup tek takımı olan Nice geride kalan 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve henüz mağlubiyet yaşamadı. 1 maçı eksik Monaco 20 puanla Ligue 1'de ikinci sırayı elde ederken, yine 9 maç oynayan PSG 18 puanla 3. sırada yer aldı.

Nice gelecek hafta evinde Rennes'i ağırlayacak

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