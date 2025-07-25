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Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı Belçika'da bulunan Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek.

calendar 25 Temmuz 2025 11:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak Belçika
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 13. etabı Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak yarış, 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta cumartesi TSİ 13.00'te sprint yarışı ve TSİ 17.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise, 27 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.


Belçika Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 234 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 226

3. Max Verstappen (Hollanda): 165

4. George Russell (Büyük Britanya): 147

5. Charles Leclerc (Monako): 119

Takımlar:

1. McLaren: 460

2. Ferrari: 222

3. Mercedes: 210

4. Red Bull: 172

5. Williams: 59

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