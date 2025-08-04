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Filenin Sultanları, Sırbistan'ı rahat geçti!

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

calendar 04 Ağustos 2025 22:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Filenin Sultanları, Sırbistan'ı rahat geçti!
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Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da Gloria Sports Arena'da sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile oynadığı ilk hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti ise 25-21'lik skorla Sırbistan kazandı.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN: 3-0


SALON: Gloria Sports Arena

TÜRKİYE: Yaprak 8, Jack-Kısal 9, Cansu 1, Ebrar 17, Zehra 12, Vargas 15, Gizem (L) (Dilay, Derya 4)

SIRBİSTAN: Uzelac 14, Kirov 8, Boskovic 13, Ivanovic 15, Aleksic 11, Mirkovic 5, Jegdic (L)

SETLER: 25-18, 25-17, 25-23

EKSTRA SET: 21-25

SÜRE: 1 saat 29 dakika

Filenin Sultanları, 5-6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan ile iki hazırlık maçı daha oynayacak.

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