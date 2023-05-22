FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için yeni karar!

FIFA, Ukrayna ve Rus takımlarında yer alan yabancı oyuncular ve teknik adamlara tanınan 'sözleşmelerini askıya alma hakkının' 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için yeni karar!
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22 Mayıs 2023 16:20
FIFA, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sebebiyle yeni bir karar alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rus takımlarında yer alan yabancı oyuncular ve teknik adamlara tanınan 'sözleşmelerini askıya alma hakkının' 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Ayrıca FIFA, Ukrayna ve Rusya'daki durumu takipte olduğunu ve gerekirse yeni kararların alınabileceğini de duyurdu.

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