Fernando Muslera, Florya'dan çıkmıyor

Ligdeki Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecine başlanan Fernando Muslera, takımla birlikte Antalya kampına gitmeye hazırlanıyor.
Tecrübeli eldivenin tedavisine Antalya'da devam etmek istediği, kendini iyi hissetmesi halinde toplu antrenmanlara katılmayı hedeflediği öğrenildi.
Sağlık ekibi ve teknik heyet, Muslera ile son kez görüştükten sonra kamp kadrosuna dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek.
Tecrübeli eldivenin tedavisine Antalya'da devam etmek istediği, kendini iyi hissetmesi halinde toplu antrenmanlara katılmayı hedeflediği öğrenildi.
Sağlık ekibi ve teknik heyet, Muslera ile son kez görüştükten sonra kamp kadrosuna dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek.
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