Fernando Muslera, Florya'dan çıkmıyor

Fernando Muslera, sakatlık sonrası tedavi sürecine başladı ve Florya'daki çalışmalarını hızlandırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera, Florya'dan çıkmıyor
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17 Şubat 2023 08:58
Ligdeki Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecine başlanan Fernando Muslera, takımla birlikte Antalya kampına gitmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli eldivenin tedavisine Antalya'da devam etmek istediği, kendini iyi hissetmesi halinde toplu antrenmanlara katılmayı hedeflediği öğrenildi.

Sağlık ekibi ve teknik heyet, Muslera ile son kez görüştükten sonra kamp kadrosuna dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek.

 

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