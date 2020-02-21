Fenerbahçe'de kilit isim Isla; "Benim korkum yok"

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Isla, sol kanadı çok etkili kullanan Galatasaray'dan korkmuyor.

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Fenerbahçe'de kilit isim Isla; 'Benim korkum yok'
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21 Şubat 2020 10:41
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Galatasaray, sezonun ikinci yarısında sol kanadı çok daha etkili kullanmaya başladı. Özellikle Saracchi ve Onyekuru transferleri sonrası, Ömer Bayram'ın da burada oynamasıyla Aslan bu bölgeden fazlasıyla tehlikeli oluyor.

Ancak Şilili futbolcu Isla'nın korkusu yok: Arkadaşlarımdan da alacağım destekle, kanadımı en iyi şekilde savunacağım. Zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.

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