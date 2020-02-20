Fenerbahçe'nin eski başkanı anıldı

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Mehmet Emin Cankurtaran kabri başında anıldı.

Haber; AA
Fenerbahçe'nin eski başkanı anıldı
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20 Şubat 2020 15:43
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Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2009'da yaşamını yitiren Mehmet Emin Cankurtaran için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, kulübün eski yöneticisi Ünal Uzun, eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ile merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde, Mehmet Emin Cankurtaran'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

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