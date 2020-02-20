Deniz Türüç: 'Mücadelemiz bu hafta da devam edecek'

hücum oyuncusu, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olanderbisi öncesinde twitter'dan bir paylaşım yaptı.Antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan Türüç tweetinde şu ifadeleri kullandı;"Tüm sezon herkese karşı verdiğimiz mücadele bu hafta da devam edecek. Büyük Fenerbahçe ailesi bir arada oldukça #OmuzOmuzaŞampiyonluğa yürüyeceğiz!"