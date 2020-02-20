Deniz Türüç: "Mücadelemiz bu hafta da devam edecek"

Fenerbahçe'nin hücum futbolcusu Deniz Türüç, derbi öncesi bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
Deniz Türüç: 'Mücadelemiz bu hafta da devam edecek'
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20 Şubat 2020 19:11
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Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Deniz Türüç, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan Türüç tweetinde şu ifadeleri kullandı;

"Tüm sezon herkese karşı verdiğimiz mücadele bu hafta da devam edecek. Büyük Fenerbahçe ailesi bir arada oldukça #OmuzOmuzaŞampiyonluğa yürüyeceğiz!"

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