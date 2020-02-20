Deniz Türüç: 'Mücadelemiz bu hafta da devam edecek'

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Deniz Türüç, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde twitter'dan bir paylaşım yaptı.
Antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan Türüç tweetinde şu ifadeleri kullandı;
"Tüm sezon herkese karşı verdiğimiz mücadele bu hafta da devam edecek. Büyük Fenerbahçe ailesi bir arada oldukça #OmuzOmuzaŞampiyonluğa yürüyeceğiz!"
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Antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan Türüç tweetinde şu ifadeleri kullandı;
"Tüm sezon herkese karşı verdiğimiz mücadele bu hafta da devam edecek. Büyük Fenerbahçe ailesi bir arada oldukça #OmuzOmuzaŞampiyonluğa yürüyeceğiz!"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın