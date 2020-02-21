Ersun Yanal, Vedat Muriqi çözümünü buldu!

MURIQI'Yİ BUNALTAN 'KART' BASKISI

En çok gol pozisyonu üreten ama en çok fırsatı da harcayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbi öncesi çözümü buldu.Vedat Muriqi'nin ceza sahasında yalnız kaldığını tespit eden Yanal, orta saha ve kanatların dışında beklerin de hücuma destek vermesini istedi.Ersun Hoca, kalabalık hücumlarla rakibi bunaltmayı, Muriqi'yi rahatlatmayı hedefliyor.Son haftaların düşüşteki ismi Vedat Muriqi, kart baskısı nedeniyle zorlanıyor. 3 sarı kartla sınırda 8 haftadır oynayan Kosovalı forvet, Galatasaray derbisini kaçırmamak için hata yapmaktan haftalardır kaçındı.Daha önce Gaziantep'te çift sarı kart nedeniyle polemiklerle karşılaşan Muriqi, psikolojik olarak da bunaldı. Ancak bu hafta Galatasaray'a karşı sahadaki yerini alacak olan 25 yaşındaki golcü artık rahatladı.Tamamen derbiye konsantre olan Muriqi, motivasyonunu üst düzeyde tutuyor.