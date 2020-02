Tanju Çolak: 'Ersun Yanal dar ağacında'

GALATASARAY İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

FENERBAHÇE KOLAY KOLAY KAYBETMEZ

ERSUN YANAL DAR AĞACINDA

KADIKÖY'DE KAZANIRSA ŞAMPİYON OLABİLİR

FALCAO'YA 200 MİLYON VERDİLER

KAZANMAK İÇİN Mİ? BERABERLİK İÇİN Mİ?

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formalarını giyen Tanju Çolak, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbiden önce Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın puan farkıyla Kadıköy'e çıkması büyük bir avantaj. Galatasaray, Emre Akbaba'nın geri dönmesiyle beraber müthiş bir ivme kazandı. İkinci yarıda yapılan transferler de takıma yavaş yavaş adapte olmaya başladı ve oyun olarak, baskı olarak çok daha etkili bir takım ortaya çıktı.Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kolay kolay kaybedeceğini zannetmiyorum. Bu derbilerde sonuç vermek çok zor! Favori olan genelde kaybediyor, iyi oyun pek de skora yansımıyor. Son dönemde de çok fazla beraberlik çıktı, bu maçın da az gollü geçebileceğini düşünüyorum.Fatih hocanın kariyeri, başarıları ortada, tecrübesi ortada; Ersun Yanal'a göre tabii ki bu derbilerin havasını çok daha iyi bilen bir Fatih Terim var. Fatih Terim ile Ersun Yanal'ı aynı şekilde değerlendirmek mümkün değil. Ersun Yanal için şu anda tehlike var, alınan bir kötü sonuçta her şey olabilir! Ersun Yanal şu anda dar ağacında ve beraberlik dahi Ersun Yanal'ın ipinin çekilmesine yol açabilir.Buradan olası bir Galatasaray galibiyeti o hava ve motivasyonla Galatasaray'ı şampiyonluğa kadar taşıyabilir. Trabzonspor da çok önemli bir rakip ve Galatasaray'dan çok daha iyi durumda! Hem kadro olarak hem de oyun olarak Trabzonspor da şampiyonluk için çok değerli bir takım.Adem Büyük'ün sağlıklı bir Falcao'yu kesme şansı tabii ki yok! Adem, Kasımpaşa'dan bu yana iyi işler yapıyor ama Falcao'ya 200 milyon vermişler, Adem'e verdikleri 5 lira. O yüzden Falcao sakat değilse Falcao oynar, Adem de şans bekler.Galatasaray'ın oynayacağı sistem bu derbide belirleyici olacak. Galatasaray, Kadıköy'e kazanmak için mi çıkacak yoksa yenilmemek için mi çıkacak? Fatih Terim nasıl bir karar verecek, bunu göreceğiz ancak her şeyden önce kavga olmasın, fair-play bozulmasın ve sahada yaşanan her şey sahada kalsın, derbi için öncelikli temennim bu