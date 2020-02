Hikmet Karaman, F.Bahçe - G.Saray derbisini yorumladı

FENERBAHÇE KAYBEDERSE NE OLACAK?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI RAHATLADI

EMRE AKBABA HERŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

FENERBAHÇE'DE SORUN; 6-8, 7-11

TOLGA, HENDERSON GİBİ OYNATILMALI

FENERBAHÇE İÇİN MAN CITY ÖRNEĞİ

FENERBAHÇE'DE TAKIM KURGUSU OTURMADI

EMRE AKBABA VE ADEM BÜYÜK

MEHMET EKİCİ KATKI YAPABİLİR

DOĞRU OYUNCU YAPISI

HİÇBİR ŞEY BİTMEZ

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olan, Avrupa futbolunu çok yakından takip eden Hikmet Karaman, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi.6-7 hafta önce Galatasaray'a herkes eleştiri getiriyordu, şimdi başka şeyler konuşuluyor; aynı şeyler Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe için hedefinden uzaklaştı deniyor ancak daha 12 hafta var. Galatasaray puan olarak önde ama Fenerbahçe'ye kaybederse ne olacak? Her şey tekrardan başlayacak.Fenerbahçe'nin kaybettiği üç maça bakalım; Antalyaspor, Kayserispor, Ankaragücü. Kaybedilen 9 puana bak! Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var; Şampiyonlar Ligi grup maçlarından sonra Galatasaray'ın bir beraberliği var. Şampiyonlar Ligi döneminde Galatasaray'da oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar tartışılıyordu ama Şampiyonlar Ligi'nden sonra hiç mağlup olmadılar ve buraya öyle geldiler.Galatasaray şimdi kupada da yok, oradan da bir yorgunluk attı. Kupa maçları her ne kadar Şampiyonlar Ligi maçları kadar mental yorgunluk yaratmasa da Galatasaray - Malatyaspor maçında bazı önemli sinyaller aldık. Dolayısıyla takımları bireysel oyuncu özelinde değil de takım ve oyun üzerinden analiz etmekte fayda var. Emre Akbaba'nın takıma dönmesi birçok şeyi değiştirdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Emre Akbaba - pas bağlantısını kestiği anda Galatasaray çok zorlanabilir.Fenerbahçe ise hem savunmanın merkezinde, savunmanın kanatlarında, orta sahada 6-8, kanat 7-11 bölgelerinde verimli bir oyuncu birlikteliği yakalayamadı; son 12 haftaya girdik! Başarı ışıkla değil başarıyla beslenir. Kulübede bekleyen oyuncular bazen rollerinin küçük olduğunu düşünüyorlar ama tiyatroda küçük roller de ne kadar değerli değil mi? Onlar da oyunun bir parçası.Jailson ile Serdar Aziz, savunma merkezindeki performanslarında soru işaretleri var. Tolga Ciğerci'nin kanat oynama konusunda ısrarcı olmazdım. Bana göre Tolga iyi bir 6-8 oyuncusu; dayanıklı, mücadeleci, mesafe kat eden bir futbolcu. Tolga'yı Henderson gibi oynattığında önündeki oyuncuları da daha iyi oynatabilir.Guardiola'nın geçen sezon bir oyun planlaması vardı, çok pas yapan, boş alan yaratan ve o alanlara da adam kaçırma stratejisi vardır. Sol bek Fabian Delph'i de oyun içerisinde 8-10 numara haline getiriyordu. Orta sahadan da merkez oyuncusu yaratmaya çalıştı ve dönen toplardan gol yedi. Ne oldu bu sene? Rakipler, Manchester City'nin şifrelerini çözdü! Liverpool gitti başka bir taktik geliştirdi ve gerçekten mevkisinde oynayan futbolcular ile mücadele etmeye başladı.Fenerbahçe bir takım kurgusunu yaratamadı ve dolayısıyla içeride oynadığı her maçta, taraftarın büyüklüğü, 12. adamın etkisiyle çok daha iyi oynuyor; deplasmanda zorlanıyor. Fenerbahçe'nin takım kurgusu oturmadı ancak fiziksel olarak da gelişmiş bir takım. Fenerbahçe'de birbirlerini tamamlayan oyuncuları, birlikte çalıştırmak ve birlikte oynatmak, bunu tekrarlamak oldukça güçlü bir taktik oluşturur. Sıkı çalışmak başarının sadece ilk yarısıdır. İkinci yarısı ise doğru seçimlerdir. Bir okçu hedefini şaşırdığında dönüp kendisine bakar, hedefin vurulmaması hedefin suçu değildir. İsabetinizi arttırmak için kendi kendinizi geliştirmelisiniz.Emre Akbaba, Galatasaray'ın kilit adamı! Adem Büyük de şu anda Galatasaray'ın skor üreten oyuncusu konumunda.Mehmet Ekici'nin sezonun ilk yarısında lisansı çıkmadı, Bana göre Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Fiziksel durumunu bilmiyorum ama iyi durumdaysa katkı yapabilir diye düşünüyorum.Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bugüne kadar oynadıkları bir planlama var ve bu oyuna bakmak gerekiyor. Oyuncu özelinde çok gitmenin faydası yok. Fenerbahçe'nin doğru oyuncu yapısını kuramamaktan dolayı oyun konusunda bazı sorunları var.Fenerbahçe kaybetse ne olur? Her şey bitmez! Galatasaray, 11 puan gerideydi; şu anda nerede! Galatasaray kazansa bile Fenerbahçe için her şey bitmez, 11'de 11 yaparsa ne diyeceksin?