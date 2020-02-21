Beşiktaş'ta Atiba'dan Sosa'ya kelepçe!

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçı öncesi idmanlarda sergilediği hırslı ve istekli haliyle dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Atiba'dan Sosa'ya kelepçe!
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21 Şubat 2020 10:44
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İlerlemiş yaşına rağmen her maçta Beşiktaş'ın sahadaki en iyi isimlerinin başında gelen Atiba Hutchinson (37), Trabzonspor karşısında da takımının orta alandaki en önemli kozlarının başında gelecek.

Elneny ile birlikte orta alanda görev yapması beklenen Atiba'nın, dünkü idmanda son derece hırslı ve istekliği olduğu öğrenildi.

Kanadalı yıldızın, eski takım arkadaşı olan Trabzonspor'un kaptanı Sosa'ya yakın oynaması bekleniyor.

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