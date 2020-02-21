Beşiktaş'ta Atiba'dan Sosa'ya kelepçe!

İlerlemiş yaşına rağmen her maçta Beşiktaş'ın sahadaki en iyi isimlerinin başında gelen Atiba Hutchinson (37), Trabzonspor karşısında da takımının orta alandaki en önemli kozlarının başında gelecek.Elneny ile birlikte orta alanda görev yapması beklenen Atiba'nın, dünkü idmanda son derece hırslı ve istekliği olduğu öğrenildi.Kanadalı yıldızın, eski takım arkadaşı olan Trabzonspor'un kaptanı Sosa'ya yakın oynaması bekleniyor.