Saffet Sancaklı'dan uyarı: "Tuzağa düşmeyelim"

Eski milli futbolcu, MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ile Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçları öncesi konuştu

Haber; Sabah
Saffet Sancaklı'dan uyarı: 'Tuzağa düşmeyelim'
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21 Şubat 2020 09:13
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Eski milli futbolcu, MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ile Beşiktaş-Trabzon derbi maçları öncesi uyarılarda bulundu.

Sancaklı şunları söyledi: "Benim burnuma kötü kokular geliyor. Beka mücadelesi veriyoruz, bunu verirken birileri futbol üstünden bu terörü kaşıyabilir ve bize sıkıntı yaratabilir. Sağduyuyu koruyalım ve tuzağa düşmeyelim. Birileri bu işi fazla kaşımaya başladı. Futbolun ve sporun ne manaya geldiğini bize unutturmaya çalışıp başka mecralara çekmek isteyenler var. Spor ve futbol, insanları bir araya getiren, kaynaştıran, eğiten, bütünleştiren, güzel duygular yaşatan bir kültürdür. Sporda rekabetin yanı sıra işbirliği de önemlidir." 
 
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