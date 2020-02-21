Saffet Sancaklı'dan uyarı: 'Tuzağa düşmeyelim'

Eski milli futbolcu, MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ile Beşiktaş-Trabzon derbi maçları öncesi uyarılarda bulundu.



Sancaklı şunları söyledi:

"Benim burnuma kötü kokular geliyor.

Beka mücadelesi veriyoruz, bunu verirken

birileri futbol üstünden bu terörü kaşıyabilir

ve bize sıkıntı yaratabilir. Sağduyuyu koruyalım

ve tuzağa düşmeyelim. Birileri bu işi

fazla kaşımaya başladı.

Futbolun ve sporun ne manaya geldiğini bize unutturmaya çalışıp başka mecralara çekmek isteyenler var. Spor ve futbol, insanları bir araya getiren, kaynaştıran, eğiten, bütünleştiren, güzel duygular yaşatan bir kültürdür. Sporda rekabetin yanı sıra işbirliği de önemlidir."