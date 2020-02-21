Sakatlıktan tam anlamıyla kurtulan Hasan Ali Kaldırım, derbi öncesi Ersun Yanal'dan forma istedi.
Yanal'ın maç eksiği sebebiyle sıcak bakmadığı tecrübeli sol bek "Kendimi her manada hazır hissediyorum. Bu maçta sahada olmama izin verin, sizi mahcup etmem" dedi.
Yanal'ın sol bek tercihini maç günü yapması bekleniyor.
YANAL, 'ZAMAN İHTİYAÇ VAR' DİYOR
Ankaragücü deplasmanında yer almamasına şaşıran başarılı futbolcu, Galatasaray derbisinde oynamak istiyor.
Takımdaki şu an tek sol bek olan Hasan Ali için teknik direktör Ersun Yanal farklı düşünüyor.
Deneyimli çalıştırıcı, Hasan Ali'nin halen daha zamana ihtiyaç duyduğuna inanıyor.
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Yanal'ın maç eksiği sebebiyle sıcak bakmadığı tecrübeli sol bek "Kendimi her manada hazır hissediyorum. Bu maçta sahada olmama izin verin, sizi mahcup etmem" dedi.
Yanal'ın sol bek tercihini maç günü yapması bekleniyor.
YANAL, 'ZAMAN İHTİYAÇ VAR' DİYOR
Ankaragücü deplasmanında yer almamasına şaşıran başarılı futbolcu, Galatasaray derbisinde oynamak istiyor.
Takımdaki şu an tek sol bek olan Hasan Ali için teknik direktör Ersun Yanal farklı düşünüyor.
Deneyimli çalıştırıcı, Hasan Ali'nin halen daha zamana ihtiyaç duyduğuna inanıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın