Hasan Ali Kaldırım: "Formayı verin, mahcup etmem!"

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, derbi öncesi Ersun Yanal'dan forma istedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Hasan Ali Kaldırım: 'Formayı verin, mahcup etmem!'
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21 Şubat 2020 12:18
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Sakatlıktan tam anlamıyla kurtulan Hasan Ali Kaldırım, derbi öncesi Ersun Yanal'dan forma istedi.

Yanal'ın maç eksiği sebebiyle sıcak bakmadığı tecrübeli sol bek "Kendimi her manada hazır hissediyorum. Bu maçta sahada olmama izin verin, sizi mahcup etmem" dedi.

Yanal'ın sol bek tercihini maç günü yapması bekleniyor.

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Ankaragücü deplasmanında yer almamasına şaşıran başarılı futbolcu, Galatasaray derbisinde oynamak istiyor.

Takımdaki şu an tek sol bek olan Hasan Ali için teknik direktör Ersun Yanal farklı düşünüyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Hasan Ali'nin halen daha zamana ihtiyaç duyduğuna inanıyor.

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