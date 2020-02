Mehmet Ekici: 'Borcumu ödemek istiyorum'

GÜRCAN BİLGİÇ:

HİKMET KARAMAN:

Fenerbahçe'de Galatasaray arasında oynanacak olan derbiden önce Ersun Yanal sahaya süreceği ilk 11 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cezası nedeniyle Luiz Gustavo'dan yararlanamayacak olan Ersun Yanal, bugün yapılan sabah antrenmanının ardından Mehmet Ekici ile bir görüşme yaptı.Sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan ancak sezonun ikinci yarısında yeniden takıma dönen Mehmet Ekici'nin Galatasaray karşısında forma giymek istemesi ve antrenmanlardaki performansından etkilenen Ersun Yanal, taktik antrenmanda Ekici'yi de as takımda görevlendirdi.Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede Galatasaray derbisinde sahada olmak istediğini ileten Mehmet Ekici, "Kendimi çok hissediyorum, fiziksel olarak da iyi durumdayım! Fenerbahçe taraftarı her zaman benim yanımda oldu, beni destekledi, aynı şekilde yönetimimiz de bana inandığını her fırsatta hissettirdi. Fenerbahçe'ye bir borcum var ve bu borcu 50 bin taraftarımızın önünde Galatasaray'a karşı ödemek istiyorum" dedi.Mehmet Ekici'yi son taktik antrenmanda ilk 11'de görevlendiren Ersun Yanal, Ekici konusundaki son kararını cumartesi günü yapılacak olan taktik antrenmanının ardından karar verecek.Mehmet Ekici gerekli fiziksel seviyesine ulaştı ve çok istekli. Bu kadar yetenekli bir futbolcunun Fenerbahçe'ye katkı sağlaması gerekir ve Ersun Yanal'ın da Galatasaray karşısında da Ekici'yi kullanması olası.Mehmet Ekici'nin sezonun ilk yarısında lisansı çıkmadı, Bana göre Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Fiziksel durumunu bilmiyorum ama iyi durumdaysa katkı yapabilir diye düşünüyorum.