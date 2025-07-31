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Fenerbahçe yıldızlarını getirdi, sıra UEFA listesinde

Yeni transferleri Milan Skriniar ve Nelson Semodo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, bu iki ismi Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord karşılaşması öncesinde listeye dahil etmeye hazırlanıyor.

calendar 31 Temmuz 2025 08:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe yıldızlarını getirdi, sıra UEFA listesinde
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Fenerbahçe, transferde hızlı bir atağa kalkarak savunma hattına önemli takviyelerde bulundu.

Çarşamba günü hem Milan Skriniar hem de Nelseon Semedo'yu İstanbula getiren sarı-lacivertliler, gözünü Avrupa listesine çevirdi.

Şampiyonlar Ligi üçücü eleme turu karşılaşmasında Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, yeni transferleri Skriniar ve Semedo'yu kadroya yazdırmaya hazırlanıyor.


2 OYUNCU KURALI

UEFA, Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroya 2 isim ekleme yapmasına izin veriyor. UEFA'nın konuyla ilgili maddesi şu şekilde:

"Eleme ve play-off'lar için, kulüp, belirtilen son tarihlerden sonra, yerel olarak yetiştirilmiş oyuncu kotası dikkate alınmak kaydıyla, A listesine 2 oyuncu yerleştirebilir. Bu işlem, ilk maçın oynanacağı günün bir gün öncesinde TSİ 01.00'e kadar tamamlanmalı ve kulübün federasyonu tarafından onaylamalıdır. Yeni bir oyuncunun kaydı, sayının 25'i aşmasına neden olduğu durumda kulüp, listeyi tekrar 25'e indirmelidir."

 
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