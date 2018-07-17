Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Mina için sürpriz

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini açıkladığı ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Yerry Mina için sürpriz bir teklif yapıldı.
Arjantin devi Boca Juniors, Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Yerry Mina için Barcelona'nın kapısını çaldı.
TEKLİF KİRALIK: 5 MİLYON EURO!
Oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği belirtilen Boca Juniors'un, 5 milyon euroluk kiralama ücreti önerdiği ve sezon sonu için de 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu önerdiği belirtildi.
Barcelona'nın gözden çıkardığı Mina'nın peşinde Premier Lig'den Everton, Leicester City ve West Ham United'ın da yer aldığı kaydedildi.
Boca Juniors'un, Yerry Mina'nın alternatifi olarak da Milan'dan Gustavo Gomez'i belirlediği ve iki isimden birini kadrosuna katacağı ifade edildi.
VALDERRAMA: "GALATASARAY'A GİT MINA"
Kolombiya futbolunun efsane futbolcularından Carlos Valderrama, ülkesinde Radio Caracol'a konuştu ve Mina için "Premier Lig ilgi çekici bir arena. Ama bana göre Şampiyonlar Ligi kesinlikle daha değerli. Yerry bence orta sıraları zorlayan Everton'ı seçmemeli. Everton gibi orta sıra takımına gitmek yerine herkesin yetiştiriciliğini bildiği Terim'in Galatasaray'ına gitmesini tercih ederim" sözlerini kullandı.
Öte yandan Barcelona Sportif Direktörü Abidal, "Yerry Mina transferi ile iligili bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi ona güveniyoruz. Ancak transferde her şey olabilir" demişti.
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Arjantin devi Boca Juniors, Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Yerry Mina için Barcelona'nın kapısını çaldı.
TEKLİF KİRALIK: 5 MİLYON EURO!
Oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği belirtilen Boca Juniors'un, 5 milyon euroluk kiralama ücreti önerdiği ve sezon sonu için de 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu önerdiği belirtildi.
Barcelona'nın gözden çıkardığı Mina'nın peşinde Premier Lig'den Everton, Leicester City ve West Ham United'ın da yer aldığı kaydedildi.
Boca Juniors'un, Yerry Mina'nın alternatifi olarak da Milan'dan Gustavo Gomez'i belirlediği ve iki isimden birini kadrosuna katacağı ifade edildi.
VALDERRAMA: "GALATASARAY'A GİT MINA"
Kolombiya futbolunun efsane futbolcularından Carlos Valderrama, ülkesinde Radio Caracol'a konuştu ve Mina için "Premier Lig ilgi çekici bir arena. Ama bana göre Şampiyonlar Ligi kesinlikle daha değerli. Yerry bence orta sıraları zorlayan Everton'ı seçmemeli. Everton gibi orta sıra takımına gitmek yerine herkesin yetiştiriciliğini bildiği Terim'in Galatasaray'ına gitmesini tercih ederim" sözlerini kullandı.
Öte yandan Barcelona Sportif Direktörü Abidal, "Yerry Mina transferi ile iligili bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi ona güveniyoruz. Ancak transferde her şey olabilir" demişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın