Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Mina için sürpriz

TEKLİF KİRALIK: 5 MİLYON EURO!

VALDERRAMA: "GALATASARAY'A GİT MINA"

İLGİLİ VİDEO

'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini açıkladığı ve Fenerbahçe'nin de talip olduğuiçin sürpriz bir teklif yapıldı.Arjantin devi Boca Juniors, Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Yerry Mina için Barcelona'nın kapısını çaldı.Oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği belirtilen Boca Juniors'un,önerdiği ve sezon sonu için deönerdiği belirtildi.Barcelona'nın gözden çıkardığı Mina'nın peşinde Premier Lig'den Everton, Leicester City ve West Ham United'ın da yer aldığı kaydedildi.Boca Juniors'un, Yerry Mina'nın alternatifi olarak da Milan'dan Gustavo Gomez'i belirlediği ve iki isimden birini kadrosuna katacağı ifade edildi.Kolombiya futbolunun efsane futbolcularından Carlos Valderrama, ülkesinde Radio Caracol'a konuştu ve Mina için "Premier Lig ilgi çekici bir arena. Ama bana göre Şampiyonlar Ligi kesinlikle daha değerli. Yerry bence orta sıraları zorlayan Everton'ı seçmemeli. Everton gibi orta sıra takımına gitmek yerine herkesin yetiştiriciliğini bildiği Terim'in Galatasaray'ına gitmesini tercih ederim" sözlerini kullandı.Öte yandan Barcelona Sportif Direktörü Abidal, "Yerry Mina transferi ile iligili bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi ona güveniyoruz. Ancak transferde her şey olabilir" demişti.