Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Juventus alıyor!

Serie A ekiplerinden Juventus, Kevin Danso'yu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Juventus alıyor!
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30 Ocak 2025 22:28
Serie A ekiplerinden Juventus stoper transferi için harekete geçti. 

Ronald Araujo ile ilgilenip sonuç alamayan Torino ekibi, Lens'ten Kevin Danso için teklif yaptı. 

Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Kevin Danso'yu sezon sonuna kadar kiralamaya çok yaklaştı. 

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ 

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Avusturyalı oyuncu, 2.5 milyon Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro'luk bonus bedeliyle İtalyan ekibine katılmaya hazırlanıyor.
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