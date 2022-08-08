Fenerbahçe, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı maçta VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
Kullanılan köşe vuruşunda Ümraniyespor ceza sahasına gelen ortada top Geraldo'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörde izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de topun başına geçen Enner Valencia, 19. dakikada takımını öne geçirdi.
Kullanılan köşe vuruşunda Ümraniyespor ceza sahasına gelen ortada top Geraldo'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörde izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de topun başına geçen Enner Valencia, 19. dakikada takımını öne geçirdi.
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