Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanırken maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin gollerini 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti.
İkinci yarıda maçı 2-2'ye getirmesine rağmen mağlup olmaktan kurtulamayan Trabzonspor'un gollerini ise 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 79'a yükseltirken, Trabzonspor 49 puanda kaldı. Fenerbahçe, 81 puanlı Galatasaray'ın arkasında zirve yarışını sürdürdü.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
30. HAFTA PUAN DURUMU
1. (81) Galatasaray
2. (79) Fenerbahçe
3. (49) Trabzonspor
4. (46) Beşiktaş
5. (43) Kasımpaşa
6. (42) Başakşehir
7. (42) Rizespor
8. (41) Antalyaspor
AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde 5-1 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda sakatlığı geçen kaleci Uğurcan Çakır, Muhammet Tapa Tepe'den tekrar kaleyi devraldı. Bardhi'nin yerine Fernandez, Umut Güneş'in yerine de Enis Destan ilk 11'de görev yaptı.
Karadeniz ekibinde, Hüseyin Türkmen ile Onuachu, sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadı.
BARDHI 10 MAÇ SONRA YEDEK
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın devre arasında takımdan ayrılmasından sonra Enis Bardhi takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu.
Bardhi, ligde 10 hafta sonra ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.
ORSIC KADROYA ALINDI
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Southampton Kulübü'nden kadrosuna dahil ettiği Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic, sezon başında Slovenya'da gerçekleştirilen hazırlık kampında antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirmiş ve sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç bağ yaralanması tespit edilmişti.
Orsic, sakatlığının ardından 7 ay sonra ilk kez bir resmi maçta 21 kişilik kadroda yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.
Sarı-lacivertli takımda Avrupa maçında forma giyen Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko ve İrfan Can Kahveci görev yaptı.
İstanbul temsilcisinde Çağlar Söyüncü, Joshua King, Rordigo Becao ve Bonucci maç kadrosunda yer almadı.
TRİBÜNLER DOLDU
Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşma öncesi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park tribünlerini doldurdu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı tribüne alınmazken, misafir tribününde de ev sahibi taraftarlar yer aldı.
Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik görevlisi görev yaptı.
Trabzonspor taraftarları, kale arkası tribününde 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazılı dev pankart açtı. Tribünde Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.
MEŞALELER OYUNU DURDURDU
Maçın henüz ilk dakikalarında tribünlerde yakılan meşaleler sebebiyle hakem Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Görüş açısının kaybolduğunu söyleyen Meler, dumanın dağılmasınından sonra oyunu yeniden hareketlendirdi.
İRFAN CAN VURDU, YAN AĞLARDA KALDI
Maçın 11. dakikasında Fenerbahçe etkili geldi. İrfan Can'ın sağ çaprazdan yaptığı orta savunmadan sekerek kaleye doğru yöneldi ve yan ağlarda kaldı.
FRED'DEN MÜTHİŞ GOL
Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kaleye 27 metre mesafeden 123 km/s hızla şutunu çeken Fred, kleci Uğurcan'ı mağlup etti ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golü atmış oldu.
İSMAİL KARTAL'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Maçın 15. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti. Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu golün ardından tribünden atılan yabancı maddenin İsmail Kartal'a isabet etmesi sonucu Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.
TRABZONSPOR TEHLİKELİ GELDİ
Maçın 37. dakikasında Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan Pepe'nin ceza alanına çevirdiği topta Enis Destan'dan önce araya giren Ferdi, rakibinin topu boş ağlara göndermesini engelledi.
TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ
Maçın 43. dakikasında Trabzonspor penaltı bekledi. Trabzonsporlu oyuncular, Thomas Meunier'in sağ çaprazdan Trezeguet'e atmak istediği pasa müdahale eden Fred'in topa kayarken ceza alanında elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu.
VAR'ı dinlediğini söyleyen Halil Umut Meler, görüşmesini tamamladıktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
FRED FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 45+4. dakikasında Tadic'in ince pasında ceza alanına giren Fred, yine sağ ayağıyla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve takımını 2-0 öne geçirdi.
OYUN DURDURULDU
Maçın ikinci yarısında sık sık oyun alanına yabancı maddelerin atılması sebebiyle 55. dakikada oyun bir süreliğine durduruldu. Zeminin temizlenmesi ve yabancı maddelerin durdurulması sonrası oyun yeniden hareketlendi.
DUSAN TADIC'E YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Maçın 56. dakikasında Fenerbahçeli Dusan Tadic'in kafasına yabancı madde isabet etti. Tribünlerden yoğun yabancı madde gelmesi sebebiyle hakem Halil Umut Meler oyunu bir kez daha durdurdu.
TRABZONSPOR GOLÜ BULDU
Maçın 63. dakikasında Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Enis Bardhi'nin direkt kaleye yaptığı vuruşu çelmek isteyen kaleci Livakovic'in çabaları yetersiz oldu ve Trabzonspor farkı 1'e indirmiş oldu.
TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının 75. dakikasında penaltı kazandı. Enis Bardhi'nin ceza sahası içine ortasında Alexander Djiku, ayağını fazla kaldırdı. Hakem Halil Umut Meler, Djiku'nun ayağının Bardhi'ye geldiğini göstererek penaltı kazandı.
Fenerbahçeli futbolcular, Djiku'nun Denswik'in kafasına müdahalesi olmadığını belirterek uzun süre itirazda bulundu. Topun başına gelen Trezeguet, 78. dakikada skora dengeyi getirdi.
FENERBAHÇE YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Maçın 87. dakikasında ceza alanına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan Michy Batshuayi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanırken maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin gollerini 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti.
İkinci yarıda maçı 2-2'ye getirmesine rağmen mağlup olmaktan kurtulamayan Trabzonspor'un gollerini ise 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 79'a yükseltirken, Trabzonspor 49 puanda kaldı. Fenerbahçe, 81 puanlı Galatasaray'ın arkasında zirve yarışını sürdürdü.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
30. HAFTA PUAN DURUMU
1. (81) Galatasaray
2. (79) Fenerbahçe
3. (49) Trabzonspor
4. (46) Beşiktaş
5. (43) Kasımpaşa
6. (42) Başakşehir
7. (42) Rizespor
8. (41) Antalyaspor
AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde 5-1 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda sakatlığı geçen kaleci Uğurcan Çakır, Muhammet Tapa Tepe'den tekrar kaleyi devraldı. Bardhi'nin yerine Fernandez, Umut Güneş'in yerine de Enis Destan ilk 11'de görev yaptı.
Karadeniz ekibinde, Hüseyin Türkmen ile Onuachu, sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadı.
BARDHI 10 MAÇ SONRA YEDEK
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın devre arasında takımdan ayrılmasından sonra Enis Bardhi takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu.
Bardhi, ligde 10 hafta sonra ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.
ORSIC KADROYA ALINDI
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Southampton Kulübü'nden kadrosuna dahil ettiği Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic, sezon başında Slovenya'da gerçekleştirilen hazırlık kampında antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirmiş ve sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç bağ yaralanması tespit edilmişti.
Orsic, sakatlığının ardından 7 ay sonra ilk kez bir resmi maçta 21 kişilik kadroda yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.
Sarı-lacivertli takımda Avrupa maçında forma giyen Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko ve İrfan Can Kahveci görev yaptı.
İstanbul temsilcisinde Çağlar Söyüncü, Joshua King, Rordigo Becao ve Bonucci maç kadrosunda yer almadı.
TRİBÜNLER DOLDU
Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşma öncesi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park tribünlerini doldurdu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı tribüne alınmazken, misafir tribününde de ev sahibi taraftarlar yer aldı.
Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik görevlisi görev yaptı.
Trabzonspor taraftarları, kale arkası tribününde 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazılı dev pankart açtı. Tribünde Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.
MEŞALELER OYUNU DURDURDU
Maçın henüz ilk dakikalarında tribünlerde yakılan meşaleler sebebiyle hakem Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Görüş açısının kaybolduğunu söyleyen Meler, dumanın dağılmasınından sonra oyunu yeniden hareketlendirdi.
İRFAN CAN VURDU, YAN AĞLARDA KALDI
Maçın 11. dakikasında Fenerbahçe etkili geldi. İrfan Can'ın sağ çaprazdan yaptığı orta savunmadan sekerek kaleye doğru yöneldi ve yan ağlarda kaldı.
FRED'DEN MÜTHİŞ GOL
Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kaleye 27 metre mesafeden 123 km/s hızla şutunu çeken Fred, kleci Uğurcan'ı mağlup etti ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golü atmış oldu.
İSMAİL KARTAL'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Maçın 15. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti. Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu golün ardından tribünden atılan yabancı maddenin İsmail Kartal'a isabet etmesi sonucu Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.
TRABZONSPOR TEHLİKELİ GELDİ
Maçın 37. dakikasında Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan Pepe'nin ceza alanına çevirdiği topta Enis Destan'dan önce araya giren Ferdi, rakibinin topu boş ağlara göndermesini engelledi.
TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ
Maçın 43. dakikasında Trabzonspor penaltı bekledi. Trabzonsporlu oyuncular, Thomas Meunier'in sağ çaprazdan Trezeguet'e atmak istediği pasa müdahale eden Fred'in topa kayarken ceza alanında elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu.
VAR'ı dinlediğini söyleyen Halil Umut Meler, görüşmesini tamamladıktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
FRED FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 45+4. dakikasında Tadic'in ince pasında ceza alanına giren Fred, yine sağ ayağıyla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve takımını 2-0 öne geçirdi.
OYUN DURDURULDU
Maçın ikinci yarısında sık sık oyun alanına yabancı maddelerin atılması sebebiyle 55. dakikada oyun bir süreliğine durduruldu. Zeminin temizlenmesi ve yabancı maddelerin durdurulması sonrası oyun yeniden hareketlendi.
DUSAN TADIC'E YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Maçın 56. dakikasında Fenerbahçeli Dusan Tadic'in kafasına yabancı madde isabet etti. Tribünlerden yoğun yabancı madde gelmesi sebebiyle hakem Halil Umut Meler oyunu bir kez daha durdurdu.
TRABZONSPOR GOLÜ BULDU
Maçın 63. dakikasında Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Enis Bardhi'nin direkt kaleye yaptığı vuruşu çelmek isteyen kaleci Livakovic'in çabaları yetersiz oldu ve Trabzonspor farkı 1'e indirmiş oldu.
TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının 75. dakikasında penaltı kazandı. Enis Bardhi'nin ceza sahası içine ortasında Alexander Djiku, ayağını fazla kaldırdı. Hakem Halil Umut Meler, Djiku'nun ayağının Bardhi'ye geldiğini göstererek penaltı kazandı.
Fenerbahçeli futbolcular, Djiku'nun Denswik'in kafasına müdahalesi olmadığını belirterek uzun süre itirazda bulundu. Topun başına gelen Trezeguet, 78. dakikada skora dengeyi getirdi.
FENERBAHÇE YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Maçın 87. dakikasında ceza alanına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan Michy Batshuayi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1
19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.
45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıdan dakikalar birazdan...
19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.
45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıdan dakikalar birazdan...
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