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Fenerbahçe savunmayı güvenceye aldı!

Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Nelson Semedo transferlerini tamamlayarak savunmayı sağlama aldı.

calendar 01 Ağustos 2025 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe savunmayı güvenceye aldı!
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Fenerbahçe, aylardır büyük çaba sarf ettiği Milan Skriniar'ı çarşamba akşamı İstanbul'a getirdi.

Slovak stoper havalimanına indikten kısa bir süre sonra Lazio ile oynanan hazırlık maçını izlemek üzere stada geldi. Maç sonu da konaklayacağı otele geçti. 30 yaşındaki oyuncu, dün ise sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkiklerden sonra ise kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

EKSİK NOKTA YOK

Lazio maçı sonrasında yapılan anonsla Nelson Semedo transferi taraftarlara duyuruldu. Gece geç saatlerde İstanbul'a ayak basan Portekizli sağ bek de dün Skriniar'la birlikte sağlık kontrollerinden geçti. 31 yaşındaki oyuncunun tetkiklerinde soruna rastlanmayınca; 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Nelson Semedo ve Milan Skriniar transferlerinin ardından Fenerbahçe'nin savunmasında eksik bir nokta kalmadı. 


 
 

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