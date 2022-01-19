Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR 'yok' dedi!

Fenerbahçe, Altay maçının 44. dakikasında penaltı bekledi.



Dimitris Pelkas, iki Altaylı futbolcuyu geçtikten sonra ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler bu pozisyonda penaltı bekledi ve tepki gösterdi.



Top taça çıktıktan sonra Hüseyin Göçek oyunu durdurdu ve VAR'ı bekledi. VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın kontrolü sonrası devam kararı çıktı.



Fenerbahçeli futbolcular, penaltı olmamasına da itiraz ettiler.





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