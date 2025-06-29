Fenerbahçe'nin sol kanat hedefi: Coman!

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Taraftarı heyecanlandıran son gelişme ise Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman oldu.
Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda sol kanada hızlı, tecrübeli ve üst düzey bir isim arayan sarı-lacivertliler, rotasını Fransız yıldıza çevirdi. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile yol ayrımına gelebilir.
Alman basınına göre Fenerbahçe, Coman transferi için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.
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