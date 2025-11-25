24 Kasım
Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü!

Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonunda skor yükünü Marco Asensio, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri çekiyor... Üç oyuncu, 21 gol atarken, 5 asistlik de katkı sağladı.

calendar 25 Kasım 2025 08:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe, Rize'de muhteşem bir geri dönüşe imza atarken, özellikle ikinci yarıda sergilenen performans taraftarlardan tam not aldı.

İlk 11'de başlayan isimlerin yanı sıra sonradan oyuna giren oyuncular da skora katkı sağladı. Duble yapan Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bir maçta ilk kez iki gol attı. İspanyol yıldız, böylece sarı-lacivertli forma altında gol sayısını 6'ya çıkardı. Son haftalarda kanaryanın gol yükünü çeken Marco Asensio'nun 2 de asisti bulunuyor.

EN-NESYRI 8 GOL KAYDETTİ


Sarı-lacivertlilerde sadece Marco Asensio değil, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri de gollerine devam ediyor. Brezilyalı yıldız, Rize deplasmanında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Sonradan oyuna girip fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri de bu sezonki 8'inci sayısını kaydetti. Üç isim, 2025-26 sezonunda Fenerbahçe'nin attığı gollerin 21'ine imza attı. Marco Asensio, Talisca ve En-Nesyri'nin toplamda 5 de asisti bulunuyor. Üç isim de taraftarlardan büyük övgü aldı.

YIKILMAYAN ADAM İSMAİL YÜKSEK

İsmail Yüksek, Rize deplasmanındaki performansıyla yine herkesi kendisine hayran bıraktı. Rakipleriyle girdiği 6 ikili mücadeleyi de kazanan İsmail, 2 kez top çaldı, 2 defa başarılı top sürdü, 2 de kilit pas verdi. Milli oyuncu ayrıca; 2 defa pas arası yaptı, 2 defa top uzaklaştırdı, 6 hava topunun da 3'ünü kazandı. 

 
SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
