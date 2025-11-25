Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü!

Fenerbahçe, Rize'de muhteşem bir geri dönüşe imza atarken, özellikle ikinci yarıda sergilenen performans taraftarlardan tam not aldı.
İlk 11'de başlayan isimlerin yanı sıra sonradan oyuna giren oyuncular da skora katkı sağladı. Duble yapan Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bir maçta ilk kez iki gol attı. İspanyol yıldız, böylece sarı-lacivertli forma altında gol sayısını 6'ya çıkardı. Son haftalarda kanaryanın gol yükünü çeken Marco Asensio'nun 2 de asisti bulunuyor.
EN-NESYRI 8 GOL KAYDETTİ
Sarı-lacivertlilerde sadece Marco Asensio değil, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri de gollerine devam ediyor. Brezilyalı yıldız, Rize deplasmanında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Sonradan oyuna girip fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri de bu sezonki 8'inci sayısını kaydetti. Üç isim, 2025-26 sezonunda Fenerbahçe'nin attığı gollerin 21'ine imza attı. Marco Asensio, Talisca ve En-Nesyri'nin toplamda 5 de asisti bulunuyor. Üç isim de taraftarlardan büyük övgü aldı.
YIKILMAYAN ADAM İSMAİL YÜKSEK
İsmail Yüksek, Rize deplasmanındaki performansıyla yine herkesi kendisine hayran bıraktı. Rakipleriyle girdiği 6 ikili mücadeleyi de kazanan İsmail, 2 kez top çaldı, 2 defa başarılı top sürdü, 2 de kilit pas verdi. Milli oyuncu ayrıca; 2 defa pas arası yaptı, 2 defa top uzaklaştırdı, 6 hava topunun da 3'ünü kazandı.
