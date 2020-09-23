Fenerbahçe, Nazım Sangare ile sözleşmeyi imzaladı

FENERBAHÇE NE KADAR ÖDEYECEK?

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe ile 1,75 milyon euro, takasta bir oyuncu ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Nazım Sangare 3 kez A Milli Takım formasını giydi.