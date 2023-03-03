Fenerbahçe maçında "Hükümet istifa" tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar, basketbol takımının Virtus Bologna ile oynadığı THY EuroLeague karşılaşmasında "Hükümet istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe maçında 'Hükümet istifa' tezahüratı
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03 Mart 2023 22:17
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 3. çeyreğin son anlarında 85-52'lik skor üstünlüğü sonrası "Hükümet istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe taraftarı, daha önce de ligde oynanan Konyaspor karşılaşmasında aynı tezahüratı yapmıştı.

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