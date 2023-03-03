Fenerbahçe maçında 'Hükümet istifa' tezahüratı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 3. çeyreğin son anlarında 85-52'lik skor üstünlüğü sonrası "Hükümet istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe taraftarı, daha önce de ligde oynanan Konyaspor karşılaşmasında aynı tezahüratı yapmıştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 3. çeyreğin son anlarında 85-52'lik skor üstünlüğü sonrası "Hükümet istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe taraftarı, daha önce de ligde oynanan Konyaspor karşılaşmasında aynı tezahüratı yapmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ