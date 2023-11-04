Fenerbahçe ligde ikinci kez geriye düştü

Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda ikinci kez ilk golü atamayan taraf oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ligde ikinci kez geriye düştü
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04 Kasım 2023 23:47
Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda ikinci kez ilk golü atamadı.

Sarı-lacivertli takım ligin 4. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederken, bu müsabakada ilk golü kalesinde görmüştü. Adam Buksa'nın 31. dakikada attığı gole ilk yarının uzatma dakikalarında Dzeko'yla karşılık veren Fenerbahçe, daha sonra İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

İsmail Kartal'ın ekibi Trabzonspor mücadelesinin 10. dakikasında Onuachu'nun kafa golüyle maçta geriye düşerken, bu sezon ligde ikinci kez mağlup duruma düşen taraf oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'ye üstünlük kurarken, rakibine de bu sezonki ilk puan kayıplarını yaşattı.

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