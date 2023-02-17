Fenerbahçe, Jo Jin-Ho ile profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yla 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli oyuncuyu geçtiğimiz sezon Jeonbuk Hyundai Motors'tan bedelsiz olarak akademisine katmıştı.
19 yaşındaki Jin-Ho, bu sezon Fenerbahçe U19 takımı ile çıktığı 15 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli oyuncuyu geçtiğimiz sezon Jeonbuk Hyundai Motors'tan bedelsiz olarak akademisine katmıştı.
19 yaşındaki Jin-Ho, bu sezon Fenerbahçe U19 takımı ile çıktığı 15 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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