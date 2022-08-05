Fenerbahçe, Göknur Güleryüz'ü transfer etti!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen kaleci Göknur Güleryüz'ü renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da oynayan kaleci Göknur Güleryüz'ü kadrosuna kattı. 19 yaşındaki Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek." denildi.
Göknur için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da katıldığı bildirildi.
Fenerbahçe, ayrıca Yaren Çolak'ın sözleşmesinin de 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da oynayan kaleci Göknur Güleryüz'ü kadrosuna kattı. 19 yaşındaki Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek." denildi.
Göknur için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da katıldığı bildirildi.
Fenerbahçe, ayrıca Yaren Çolak'ın sözleşmesinin de 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
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