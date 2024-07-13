Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ile resmi temas kurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi!
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13 Temmuz 2024 16:33
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig devlerinin gözdesi konumunda olan Alanyaspor'un milli yıldızı Oğuz Aydın için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ile resmi temas kurdu.




BAŞKA İLGİLER DE VAR

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da talip olduğu 23 yaşındaki futbolcuya ayrıca Hollanda'dan Ajax'ın da ilgisi bulunuyor.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 38 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı. 

 
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