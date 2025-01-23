Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın takımına gitti!

Hull City, Fenerbahçe'den Lincoln'ü sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

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Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın takımına gitti!
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23 Ocak 2025 14:04
Son güncelleme 23 Ocak 2025 14:15
Fenerbahçe'de geçen sezonu Bragantino'da kiralık olarak geçiren Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

26 yaşındaki on numara, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

"YÜZDE 100 HAZIRIM"

Lincoln Henrique imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yönetime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonunda ulaşmak istediği hedeflere yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da başkanımızla tanıştım. Bana büyük bir ilgiyle yaklaştı ve bu beni çok mutlu etti. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım." ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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