Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e maaş iyileştirmesi ve yeni sözleşme!

Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe'den mevcut sözleşmesinde yaklaşık 15 bin euro yıllık kazancı var. Bu da 685 bin TL yapıyor. Altyapıdan çıktığı için ücreti çok aşağıda kaldı.



Fenebahçe, oyuncunun 2026'da bitecek sözleşmesini hem uzatacak hem de maddi olarak iyileştirecek.



YILLIK ÜCRETİ 850 BİN EURO



Haber Global'in haberine göre, Yusuf'un yeni yıllık ücreti 850 bin euro (yaklaşık 39 milyon TL) olacak.



İLGİ VAR TEKLİF YOK



Genç oyuncuya Avrupa'dan da ilgi var ama kulübe henüz resmi teklif yok.



