Fenerbahçe'de Pedro transferi neden uzadı?

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Joao Pedro transferinin neden açıklanmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Pedro transferi neden uzadı?
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21 Temmuz 2022 18:45
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertlilerin birkaç gün önce görüşme yapmak için İstanbul'a getirdiği yıldız forvet Joao Pedro'nun açıklanmama sebebi olarak hala bazı ayrıntılar ve menajerine ödenecek komisyonla ilgili konular olduğu belirtildi.

Edinilin bilgilere göre, transferde herhangi bir sıkıntının bulunmadığı ve son detayların görüşüldüğü belirtildi. İtalyan forvet kısa süre içinde açıklanacak.

30 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe ve Cagliari, bu transfer için 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.

Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

 
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