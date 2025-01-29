Fenerbahçe'de Osayi defteri kapandı

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel dönemi bitiyor.
NTV'den Gürkan Ak'ın haberine göre Fenerbahçe, yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren son olarak 2 milyon euro'ya yükseltilen teklifi de geri çevirerek 2.5 milyon euro talebini yenileyen Osayi-Samuel, Süper Lig'in ikinci yarısı için verilen oyuncu listesinde yer almayacak.
Kızılyıldız'dan 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic ile anlaşan Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bundan sonra maç kadrolarına yazmayacak.
BU SEZON 24 MAÇTA 1 ASİST
Bu sezon 14'ü lig olmak üzere 24 maçta görev alan 27 yaşındaki Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.
FNERBAHÇE 508 BİN EURO'YA ALDI
İngiltere pasaportu da olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Ocak 2021'de 508 bin euro karşılığı QPR'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
NTV'den Gürkan Ak'ın haberine göre Fenerbahçe, yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren son olarak 2 milyon euro'ya yükseltilen teklifi de geri çevirerek 2.5 milyon euro talebini yenileyen Osayi-Samuel, Süper Lig'in ikinci yarısı için verilen oyuncu listesinde yer almayacak.
Kızılyıldız'dan 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic ile anlaşan Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bundan sonra maç kadrolarına yazmayacak.
BU SEZON 24 MAÇTA 1 ASİST
Bu sezon 14'ü lig olmak üzere 24 maçta görev alan 27 yaşındaki Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.
FNERBAHÇE 508 BİN EURO'YA ALDI
İngiltere pasaportu da olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Ocak 2021'de 508 bin euro karşılığı QPR'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.